Dineren met ChatGPT: drie AI-recepten om zelf uit te testen

Zelf met AI aan de slag? Deze recepten van ChatGPT werden door onze redacteur getest en aangepast waar nodig. En hoe het eruit moest zien? Ook dat vroegen we aan AI-platform Midjourney.

1. Geroosterde wortelen met citroenaioli

Voor 4 personen

500 g jonge wortelen, of gewone wortelen in dunne repen gesneden

2 el olijfolie

zout en peper

1 eierdooier

1 theelepel Dijon-mosterd

zeste en sap van een citroen

1 knoflookteentje, fijngehakt

175 ml olijfolie (extra vierge)

zeezoutvlokken

handje fijn–gesnipperde bladpeterselie

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven tot 180°C.

2. Meng de wortelen met olijfolie, zout en peper en plaats ze op een bakplaat. Bak 30 tot 35 minuten tot ze lichtbruin worden aan de randjes.

3. Bereid de aioli. Klop in een kom de eierdooier, mosterd, een eetlepel citroensap, knoflook, zout en peper bij elkaar.

4. Voeg heel langzaam druppelsgewijs de olijfolie toe terwijl je voortdurend blijft kloppen. Begin met een paar druppels olie en blijf kloppen totdat de olie begint te emulgeren. Wanneer je een dikkere massa verkrijgt, voeg je traag de resterende olie toe in een dunne straal terwijl je blijft kloppen.

5. Meng de zeste onder de saus. Proef en kruid bij met zout, peper of citroensap naar smaak. Dek de zelfgemaakte aioli af en bewaar in de koelkast tot je klaar bent om te serveren.

6. Serveer de geroosterde wortelen met wat zeezoutvlokken en de citroenaioli en garneer met verse peterselie.

Tip van Linda: serveer met een sauvignon blanc of chenin blanc

Het resultaat van Jorik. © MIDJOURNEY EN JORIK LEEMANS

2. Varkenshaasje met blauwebessensaus

Midjourneys resultaat. © MIDJOURNEY EN JORIK LEEMANS

Voor 4 personen

800 g varkenshaasje

zout en peper

2 el olijfolie

240 ml diepgevroren blauwe bessen

60 ml rode wijn

60 ml balsamicoazijn

2 el honing

1 tl verse tijmblaadjes

800 g aardappels

2 pastinaken

50 g boter

200 g broccolini

chilivlokken

Bereidingswijze

1. Snijd de aardappels en pastinaken in blokjes en doe ze in een pan kokend water met zout. Kook tot ze zacht zijn, ongeveer 15-20 minuten.

2. Giet de groenten af en doe ze terug in de pan. Voeg de boter toe en pureer. Breng op smaak met zout en peper.

3. Houd warm tot de varkenshaas klaar is.

4. Bereid de bessensaus. Laat blauwe bessen, rode wijn, balsamicoazijn, honing en tijm sudderen tot het indikt. Mix met een staafmixer tot een gladde saus.

5. Verwarm de oven tot 190°C. Kruid het varkensvlees met zout en peper. Schroei het vlees dicht in olijfolie in een ovenvaste pan.

6. Plaats de pan in de oven en braad het vlees ongeveer 15 minuten tot je een kerntemperatuur van 60°C bereikt.

7. Bereid intussen de broccolini. Snijd de uiteinden van de groente en meng ze met olijfolie, zout en peper. Voeg naar smaak chilivlokken toe voor een kleine kick. Gril de broccolini ongeveer 2 à 3 minuten per kant in een hete grillpan tot er strepen zichtbaar zijn.

8. Snijd het varkensvlees in plakjes en serveer met de blauwebessensaus, puree en broccolini.

Tip van Linda: serveer met een pinot noir of merlot.

Joriks resultaat. © MIDJOURNEY EN JORIK LEEMANS

3. Crème brûlée van lavendel

Het resultaat van Midjourney. © MIDJOURNEY EN JORIK LEEMANS

Voor 4 personen

475 ml volle room

1 vanillestokje (of 1 tl vanilleextract)

1 afgestreken el gedroogde lavendel

6 eierdooiers

100 g fijne kristalsuiker, plus extra voor het karamelliseren

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor tot 160°C.

2. Verwarm de room met de vanille en lavendel, maar laat het geheel niet koken. Laat even trekken en zeef.

3. Klop de eierdooiers samen met de suiker in een kom en voeg langzaam het roommengsel toe. Giet in schaaltjes.

4. Plaats de schaaltjes op een diepe bakplaat, en vul ze met kokend water. Let op dat het water niet over de rand van de schaaltjes komt. Bak 30 à 35 minuten in het warmwaterbad in de oven.

5. Laat afkoelen en zet minstens drie uur in de koelkast om op te stijven.

6. Karamelliseer de bovenkant met kristalsuiker vlak voor het opdienen.