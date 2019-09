Deze verleidelijke druivenrassen raakten (onterecht) in de vergetelheid

Van druivenrassen waar vroeger niemand over sprak, worden nu wijnen gemaakt waar liefhebbers dol op zijn. Zijn we de chardonnay en de merlot moe? Of breidt de groeiende interesse voor nieuwe smaken zich simpelweg uit naar de wijnwereld?

© GETTY IMAGES

In de Dictionnaire Encyclopédique des Cépages, het standaardwerk van Pierre Galet over druivenrassen, staan er 9600 opgelijst. Daarvan werden er om en bij de duizend aangeplant om wijn van te maken. Maar vandaag wordt bijna 80 procent van alle wijn in de wereld gemaakt van ongeveer 20 druiven. Koplopers zijn chardonnay, sauvignon blanc, chenin blanc en riesling voor witte wijnen, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, syrah en grenache voor rode. De cijfers spreken voor zich: de variëteit in de wijnwereld is sterk ingekrompen.

