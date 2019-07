Deze kaart toont je welke kaas je moet proeven op je vakantiebestemming

Reizen geeft kleur aan het leven, en kaas ís leven. De reiziger die weet wat goed is, is dan ook best wat voorbereid.

© Getty

Jezelf culinair voorbereiden op je reis? Dan kon je al eerder terecht op de TasteAtlas, een interactieve kaart die populaire lokale gerechten bundelt. Daar is nu ook een speciale editie bijgekomen voor liefhebbers van kaas. Van de Griekse feta tot de Argentijnse reggianito: wedden dat zelfs de grootse kaaskenner op deze kaart nog ontdekkingen doet? Op de kaar kan je per regio zien welke kazen het meest of minst populair zijn. Een klik erop en je komt uit op een deelpagina met extra informatie over de textuur, smaak en tips om te combineren met dranken. De kaaskaart ontdekken? Dat kan hier!