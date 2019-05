Deze maandag vond de vierde editie van de Gault&Millau Culinary Innovators Awards plaats. De jury selecteerde uit negen categorieën en honderden inzendingen tien winnaars.

Het Culinary Innovators project is het hele jaar druk bezig met de zoektocht naar baanbrekende uitvindingen, verbluffende kookkunsten of originele aanpakken. De onderneming houdt de sector scherp en werkt aan gastronomische vooruitgang. 'We brengen de belangrijkste actoren uit onze sector samen. We verrijken elkaars inzichten en streven naar innovatie binnen de sector, zowel op gastronomisch, technologisch, financieel, commercieel als organisatorisch vlak', aldus Dries Tack, Business Development Director van Gault&Millau.

Kwaliteit en innovatie staan hierbij op de voorgrond. Zo proberen ze de culinaire sector steeds meer te verbreden, kijk bijvoorbeeld naar hun 'POP'-selectie (popular restaurants). Dat zijn trendy adresjes waar de beleving en het concept centraal staan. Vaak focussen deze restaurants op één bereiding.

Education Award

Horeca Vorming Vlaanderen helpt mensen die in de sector willen werken versterken in hun vak. Samen met het horecaonderwijs stomen ze jong talent klaar voor een carrière in de horecasector en willen ze de stap van de schoolbank naar een horecaberoep verkleinen. Ze trainen ook werkzoekenden via het project 'Learning For Life'. Tevens kunnen ondernemers terecht bij Horeca Vorming Vlaanderen voor een uitgebreide dienstverlening die hun werk tot een hoger niveau tilt. Horeca Vorming Vlaanderen lanceert ook regelmatig campagnes, zoals 'Fan van Horeca', om aan te tonen wat voor een boeiende sector de horeca is.

Institution Award

'Icare4-Food is een voedseldenktank voor projecten in de gastronomie en de voedingsindustrie', meldt Gault&Millau in een persbericht. Icare4-Food ondersteunt bedrijven bij hun product & concept development en helpen diezelfde bedrijven ook bij hun marketing en sales. Daarnaast doen ze nooit aflatend gastronomisch onderzoek naar nieuwe ingrediënten, texturen of technieken.

HiFoodTec creëerde dan weer een nieuw hulpmiddel voor voedselconservatie. De houdbaarheid van voeding stijgt met twee tot tien keer, en dat zonder gebruik te maken van conserveermiddelen. Ze ontwikkelden een niet-thermisch, chemicaliënvrij hogedrukproces dat de microbiologische kwaliteit van voeding verbetert.

Marketing Award

De Marketing Award gaat naar Chocolate Nation, een nieuw belevingsmuseum in Antwerpen. De oprichters nemen je mee doorheen veertien gethematiseerde ruimtes die het verhaal van de Belgische chocolade weerspiegelen, beginnende bij de cacaoplantages aan de evenaar tot aan de opslaghaven van cacao in Antwerpen. 'Op deze manier zet Chocolate Nation een iconisch Belgisch product op een bijzonder originele manier in de markt', deelt Gault&Millau mee.

Sustainability Award

De organisatie Foodsavers geeft voedseloverschotten een tweede leven. Voedseloverschotten uit horecabedrijven vinden door deze organisatie hun weg naar de minder bedeelden. Dat doen ze op allerlei manieren, zoals de 'restjesfabrieken' die nieuwe producten maken van de overschotten. Het werd eerst getest in Gent, maar andere steden volgen al snel hun voorbeeld.

Digital Award

Too Good To Go is een app waarop supermarkten en lokale handelaars hun overschotten voor een zeer lage prijs te koop kunnen zetten. Consumenten kunnen 'verrassingspakketten' bestellen via de app en die in de winkel gaan afhalen. Dit jaar werden 50.000 maaltijden in België gered van de vuilbak dankzij de innovatieve app.

Event Award

ASI Best Sommelier of the World 2019 is het grootste event der sommeliers ter wereld. Het evenement werd succesvol naar België gehaald en de organisatie zorgde voor mini-events, masterclasses en seminaries, met op het einde een slotdiner. Volgens Gault&Millau 'een van de beste high-class gala evenementen van het jaar.'

Product Award

The Squeezer, ontwikkeld door HVD, is een innovatief toestel dat van elk ingrediënt een krokante lekkernij maakt. Het ingrediënt wordt onder hoge druk en temperatuur in enkele minuten gebakken zonder smaakverlies. Een unieke uitvinding, zo vindt Gault&Millau.

Restaurant Philosophy Award

Willem Hiele richtte een bescheiden restaurant op in de polders. Zijn fascinatie met de zuiverheid van polders voedsel reflecteert in zijn gerechten. Hij combineert seizoensgebonden ingrediënten uit eigen tuin met al het lekkers verscholen in de Noordzee. Willem en gastvrouw Shannah illustreren elk gerecht met het verhaal achter de geselecteerde producten.

Entrepeneur Award

Sea Grill, Villa Lorraine, Villa in The Sky, Villa Emily, Da Mimmo, Lola: het zijn een voor een Brusselse toprestaurants van ondernemer Serge Litvine. Hij verzamelde zo'n 20 koksmutsen en nadert 100 Gault&Millau punten. 'Op elk niveau en in verschillende stijlen weet hij keer op keer een geslaagd concept te laten draaien. Met daarbij niet alleen een strakke organisatie, maar ook een ziel en veel identiteit', aldus Gault&Millau.