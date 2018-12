Deze gin drink je voor het goede doel

Behalve aroma's van verveine, lavendel en appels, proef je in de 67 Gin ook de zoete smaak van een gerust geweten. De opbrengst gaat namelijk integraal naar lokale goede doelen als 'Bring a Smile', 'Juniors Group & Katrinahof' en 'Den Engel'.

De spirit is voor de vijf initiatiefnemers van vzw Spirits of 67 een ideaal toonbeeld van wat sociaal ondernemerschap kan teweegbrengen. Sinds de start werden er al 4.000 flessen verkocht en werden er al verschillende cheques aan deze organisaties overhandigd. 'Wij beleven er dubbel plezier aan,' vertelt Thomas Lathouwers, één van de oprichters van de 67 Gin. 'We brengen een fantastisch lekker product op de markt en tegelijkertijd maken we het verschil door de opbrengst van 67 aan lokale goede doelen te schenken waardoor een betere en mooiere toekomst voor deze kinderen en jongvolwassenen mogelijk wordt gemaakt.'

De consumentenadviesprijs voor een fles 67 Gin van 70 cl bedraagt € 35. De gin is verkrijgbaar in enkele Antwerpse horecazaken of via www.drankenwereld.be. Meer info over 67 Gin vind je op de website.