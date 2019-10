Horeca Anders wil meer personen met een arbeidshandicap aan de slag in de horeca. Daarvoor hebben de initiatiefnemers jouw hulp nodig.

Heel wat uitbaters in de horeca zoeken naar geschikt personeel. Tegelijk zitten er dertigduizend Belgen met een arbeidshandicap in de werkloosheid. Daar ziet Horeca Anders potentieel in. De vereniging wil jongeren met een mentale beperking en hun familie begeleiden naar een werkplaats in hotels, restaurants of hotels.

Initiatiefnemers Ashley Vandervondelen, Kurt van Tendeloo, Jelbrich Hendrickx en Yasmine Gerard zien dat de huidige maatregelen om inclusie te bevorderen wel nuttig zijn, maar tegelijk niet ver genoeg gaan. 'Al de maatregelen die drempelverlagend werken, kunnen ook pas hun nut bewijzen als de deur van de werkgever openstaat en een persoon met een arbeidshandicap de kans krijgt om zich te bewijzen als een persoon met capaciteiten en competenties, los van zijn of haar arbeidshandicap', zegt Ashley.

Context creëren

Het doel van Horeca Anders is dus het denken over werknemers met arbeidshandicap te veranderen. 'Ook niet elke werknemer zonder handicap is onmiddellijk inzetbaar. Dat een werkgever moeite moet doen om een context te creëren waarin werknemers optimaal kunnen functioneren geldt dus voor iedereen', aldus Kurt.

Horeca Anders haalt enkele punten aan die belangrijk zijn bij de tewerkstelling van mensen met een handicap. Zo is er het belang van een juiste diagnose, en ondersteuning bij hulpvragen. Hoe doe je dat immers, omgaan met iemand met bijvoorbeeld autisme? Om antwoord te bieden op die vraag, kan je aan de slag met een EHBA-kit, voor Eerste Hulp Bij Autisme. Die bevat een of meerdere begeleidingsgesprek(ken), informatief materiaal, educatief materiaal, hulpmiddelen en informatiesessies.

De EHBA-kits zijn gratis aan te vragen, maar de organisatie die ze aanbiedt, betaalt er wel telkens 175 euro voor. Dat wordt volledig bekostigd door sponsoring. Vorig jaar deelde vzw Eerste Hulp Bij Autisme er honderd uit in de provincie Antwerpen en dat moeten er dit jaar veel meer worden, mede door aan te sluiten bij De Warmste Week. Tijdens de week van 18 tot en met 24 december kan je via Horeca Anders dan ook (een deel van) een EHBA-kit aankopen. Hoe dan kan, lees je op de site van De Warmste Week. In ruil voor sponsoring is er advertentieruimte in het Horeca Webzine voorzien.