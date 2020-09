Met Flavour levert chef Yotam Ottolenghi alweer zijn achtste kookboek af. Zijn immens populaire recepten en trendy keuken worden sinds jaar en dag vertaald naar het Nederlands door Hennie Franssen, een gepensioneerde kokkin van 78 jaar.

Hoe zijn Ottolenghi's boeken op jouw bord beland?

'Ik heb jarenlang kooklessen gegeven, tot ik dertig jaar geleden via via als vertaalster bij een uitgeverij ben terecht gekomen. Ik heb intussen zo'n driehonderd kookboeken vertaald en heb ook heel veel boeken geredigeerd en heb recepten geschreven en uitgewerkt voor verschillende koks.

In 2010 vertelde mijn uitgever dat hij in Londen een jonge kok had ontdekt uit het Midden-Oosten die bijzondere dingen maakte, en hij bezorgde me zijn boek Plenty. Hoewel ik al vele boeken had vertaald, was het de eerste keer dat ik meteen aan het koken sloeg. Het was een simpele salade met paprika en een lekkere dressing waarvoor ik alle ingrediënten in huis had liggen. Dat wilde ik meteen even maken, want het zag er gewoon te smakelijk uit.'

Zijn twee passages in België vorig jaar waren in een mum van tijd uitverkocht. Vanwaar die populariteit volgens jou?

'Toen we destijds het eerste boek uitbrachten, organiseerde de uitgeverij een kookdemonstratie in Amsterdam. Iedereen was ogenblikkelijk in aanbidding. Yotam is een heel aardige, charmante en geïnteresseerde man. Het is zo'n ontzettende lieverd.

Als een van de eerste chefs gaf hij mensen de gepaste vermelding als hij een recept niet helemaal zelf bedacht. Zo vroeg hij me naar mijn recept voor gevulde speculaas, waarvan hij later zijn versie in Sweet zette. Toen hij het gemaakt had, stuurde hij me meteen een foto door. Er is bijna geen origineel recept meer te maken. Via het internet wordt namelijk alles gemaakt en verspreid, maar hij zorgt ervoor dat iedereen de juiste vermelding krijgt. Hij gunt iedereen een plaats op het podium.'

Hennie Franssen over chef Yotam Ottolenghi: "Hij is een heel aardige, charmante en geïnteresseerde man. Het is zo'n ontzettende lieverd." © Flavour

Wat maakt zijn keuken zo interessant?

'Het is gewoon allemaal bijzonder en nieuw. Hij kookt met heel veel groenten die vroeger niet als hoofdgerecht werden gegeten. Het is telkens ook weer anders, leuk en lekker. Hij gebruikt ontzettend veel ingrediënten waar mensen dan naar op zoek moeten, maar die altijd zorgen voor heel veel toegevoegde smaak. Sommige mensen worden misschien gek van het feit dat hij vaak citroen gebruikt, maar het maakt een gerecht altijd lekkerder en pittiger. Ook al zijn het maar drie druppeltjes.'

Er zijn nog steeds mensen die nog nooit van Ottolenghi gehoord hebben. Ik kan het me haast niet voorstellen. Hennie Franssen

Ottolenghi staat inderdaad bekend om zijn specerijen, van rozenharissa tot zwarte look. Heb je zelf veel nieuwe dingen leren kennen?

'Het enige wat ik niet kende was za'atar. Maar ik heb thuis veel boeken uit Midden- en Zuid-Amerika, Afrika, Indonesië, noem maar op: ik was altijd al bezig met kruiden en specerijen. Daardoor ging ik al langer op zoek naar bepaalde ingrediënten. Tegenwoordig kun je alles via internet vinden. Er zijn ook verschillende winkels die door de rage alle mogelijke kruiden uit zijn keuken hebben.'

Gerechten uit het nieuwe boek Flavour: geroosterde, ingelegde knolselderije (links) en gevulde auberginerolletjes in kokos-dal met kerrie (rechts) © Flavour

Heb jij je omgeving intussen ook aan hem voorgesteld?

'Weet je dat er nog steeds mensen zijn die nog nooit van hem gehoord hebben? Daar sta ik telkens met open mond van te kijken. Ik kan het me haast niet voorstellen. Er zijn zoveel boeken van hem verkocht over de hele wereld! Iedereen is enthousiast.'

Kook je nog vaak uit zijn boeken?

'Als ik vast zit met een recept of ingrediënt, ga ik regelmatig kijken wat Yotam heeft gedaan, ja. Waar kan ik deze groente nog mee combineren? Wat past hierbij? Hij heeft ontzettend veel lekkere recepten voor gebak. Mijn kinderen zijn dol op enkele van zijn taarten. Ze zijn net als hun moeder een zoetekauw. Als ik vroeger iets niet wilde eten, deed mijn moeder er een schep suiker overheen. Op die manier kreeg ik het altijd binnen (lacht).'

'Ik heb jarenlang kooklessen gegeven, tot ik dertig jaar geleden via via als vertaalster bij een uitgeverij ben terecht gekomen. Ik heb intussen zo'n driehonderd kookboeken vertaald en heb ook heel veel boeken geredigeerd en heb recepten geschreven en uitgewerkt voor verschillende koks.In 2010 vertelde mijn uitgever dat hij in Londen een jonge kok had ontdekt uit het Midden-Oosten die bijzondere dingen maakte, en hij bezorgde me zijn boek Plenty. Hoewel ik al vele boeken had vertaald, was het de eerste keer dat ik meteen aan het koken sloeg. Het was een simpele salade met paprika en een lekkere dressing waarvoor ik alle ingrediënten in huis had liggen. Dat wilde ik meteen even maken, want het zag er gewoon te smakelijk uit.''Toen we destijds het eerste boek uitbrachten, organiseerde de uitgeverij een kookdemonstratie in Amsterdam. Iedereen was ogenblikkelijk in aanbidding. Yotam is een heel aardige, charmante en geïnteresseerde man. Het is zo'n ontzettende lieverd. Als een van de eerste chefs gaf hij mensen de gepaste vermelding als hij een recept niet helemaal zelf bedacht. Zo vroeg hij me naar mijn recept voor gevulde speculaas, waarvan hij later zijn versie in Sweet zette. Toen hij het gemaakt had, stuurde hij me meteen een foto door. Er is bijna geen origineel recept meer te maken. Via het internet wordt namelijk alles gemaakt en verspreid, maar hij zorgt ervoor dat iedereen de juiste vermelding krijgt. Hij gunt iedereen een plaats op het podium.''Het is gewoon allemaal bijzonder en nieuw. Hij kookt met heel veel groenten die vroeger niet als hoofdgerecht werden gegeten. Het is telkens ook weer anders, leuk en lekker. Hij gebruikt ontzettend veel ingrediënten waar mensen dan naar op zoek moeten, maar die altijd zorgen voor heel veel toegevoegde smaak. Sommige mensen worden misschien gek van het feit dat hij vaak citroen gebruikt, maar het maakt een gerecht altijd lekkerder en pittiger. Ook al zijn het maar drie druppeltjes.''Het enige wat ik niet kende was za'atar. Maar ik heb thuis veel boeken uit Midden- en Zuid-Amerika, Afrika, Indonesië, noem maar op: ik was altijd al bezig met kruiden en specerijen. Daardoor ging ik al langer op zoek naar bepaalde ingrediënten. Tegenwoordig kun je alles via internet vinden. Er zijn ook verschillende winkels die door de rage alle mogelijke kruiden uit zijn keuken hebben.''Weet je dat er nog steeds mensen zijn die nog nooit van hem gehoord hebben? Daar sta ik telkens met open mond van te kijken. Ik kan het me haast niet voorstellen. Er zijn zoveel boeken van hem verkocht over de hele wereld! Iedereen is enthousiast.''Als ik vast zit met een recept of ingrediënt, ga ik regelmatig kijken wat Yotam heeft gedaan, ja. Waar kan ik deze groente nog mee combineren? Wat past hierbij? Hij heeft ontzettend veel lekkere recepten voor gebak. Mijn kinderen zijn dol op enkele van zijn taarten. Ze zijn net als hun moeder een zoetekauw. Als ik vroeger iets niet wilde eten, deed mijn moeder er een schep suiker overheen. Op die manier kreeg ik het altijd binnen (lacht).'