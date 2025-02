Dessert voor durvers: recept voor spicy chocoladetaartje met pistachenootjes

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Verras je geliefde(n) bijvoorbeeld met dit chocoladetaartje met een pikante kick.

Tip: Je kunt de sinaasappel ook vervangen door limoen en de pistachenoten door hazelnoten.

Voor 6 taartjes

VOOR DE BODEM

150 g ongezouten pistachenoten

100 g amandelmeel

50 g poedersuiker

80 g ongezouten boter

Snuifje zout

VOOR DE GANACHE

200 g fondantchocolade

200 ml slagroom

30 g ongezouten boter

1 tl vanille-extract

1/2 tl cayennepeper

1/4 tl chilipoeder

Rasp van 1 biosinaasappel

VOOR DE AFWERKING

100 ml slagroom

1/2 el poedersuiker

1/2 shot espresso

Extra gehakte ongezouten pistachenoten

Grof zeezout

Chilivlokken

EXTRA

6 kleine taartvormpjes (diameter 10 cm)

1. Verwarm de oven voor op 175 °C. Hak de pistachenoten fijn en smelt de boter. Meng de fijngehakte pistachenoten, het amandelmeel, de poedersuiker en het zout in een kom. Voeg de gesmolten boter toe en meng tot een samenhangend deeg. Druk het deeg in ingevette, individuele taartvormpjes. Bak 12 minuten tot de bodem goudbruin is. Laat volledig afkoelen.

2. Hak de fondantchocolade fijn en doe in een hittebestendige kom. Verhit de slagroom tot net onder het kookpunt en schenk over de chocolade. Voeg de boter, het vanille-extract, de cayennepeper, sinaasappelrasp en het chilipoeder toe. Roer rustig tot een gladde, glanzende ganache. Giet de ganache op de afgekoelde pistachebodem en laat 2 uur opstijven in de koelkast.

3. Maak koffieroom door de slagroom met de poedersuiker stijf te kloppen. Voeg de afgekoelde espresso toe en klop opnieuw kort door.

4. Haal de taartjes uit de koelkast en schep er toefjes koffieroom op. Bestrooi met extra gehakte pistachenoten, zeezout en chilivlokken. Serveer.

