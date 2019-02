Derde editie Tournée Minérale van start met bijna 50.000 deelnemers

Bedoeling van Tournée Minérale is om mensen aan te sporen om een maand lang geen alcohol te drinken. Organisatoren van de actie zijn het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker. Onder de mensen die zich inschreven zijn ook verschillende bekende gezichten.

Acteur Stefaan Degand is dit jaar ambassadeur voor Tournée Minérale. Verder zetten ook onder meer tv-chef Sandra Bekkari en Joe-presentatoren Raf en Rani zich in. Ook dit jaar zijn er heel wat inschrijvingen in teamverband. De voorbije twee jaar was het "Nooit meer diëten"-team van Bekkari het grootste, maar nu heeft ze stevige concurrentie van Axa, Joe en de stad Gent.

Deze editie pakken de organisatoren uit met een officiële mocktail van de hand van Marie Claessens van the Mocktailclub. Op de website van Tournée Minérale staat een mocktailmixer waarmee bezoekers hun gepersonaliseerde mocktail kunnen samenstellen. Met de alcoholcalculator bereken je dan weer hoeveel suikerklontjes je uitspaart als je geen alcohol drinkt. (Belga/LP)