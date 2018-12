Derde editie Fourchette schotelt nieuwe lading sterrenchefs voor

Ben je erg benieuwd naar de sterrenkeuken van toppers als Michael Vrijmoed**, Filip Claeys**, David Martin**, Benoit Dewitte*, Olly Ceulenaere* en Maarten Boeckaert*, maar vind je de drempel om hun eigen zaken te betreden wat te hoog? Dan is de derde editie van Fourchette binnenkort iets voor jou, want daar tonen de chefs het beste van zichzelf op een erg toegankelijke manier.

Op 15, 16 en 17 maart kunnen 1.800 hobbyeters genieten van het gastronomisch samenspel in de Gentse Eskimofabriek. Twee teams van vier topchefs verzorgen dan namelijk drie dagen lang een vast vijfgangenmenu, met elke dag een gastkok die een extra topgerecht bereidt. Het maakt niet uit of je op vrijdag, zaterdag of zondag tafelt, je geniet steeds van een gerecht van de hand van een tweesterrenchef. Op de komende editie van Fourchette geniet je ook van de bereidingen van patissier en chocolatier Joost Arijs, chef Dennis Broeckx (L'Epicerie du Cirque en Under The Palm Trees) en Martijn Defauw (Rebelle).

Voor 95 euro geniet je van een glas champagne, gevolgd door een vijfgangenmenu en een kaasbordje.