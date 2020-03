Nieuwe restaurants dienen zich aan bij Deliveroo om aan het werk te kunnen blijven tijdens de coronacrisis.

Koerierdienst Deliveroo merkt al sinds enkele dagen voor de coronavirusmaatregelen in België van kracht werden een toename van het aantal bestellingen van restaurantmaaltijden. 'En die toename zet zich voort', zegt Deliveroo-woordvoerder Rodolphe Van Nuffel, zonder verder in te gaan op de grootte van de stijging. Deliveroo krijgt volgens de woordvoerder ook heel wat aanvragen van nieuwe restaurants die zich willen aansluiten.

De toename van het aantal bestellingen kan volgens Van Nuffel voorlopig opgevangen worden met het huidige aantal koeriers. Deliveroo zorgt voorts voor 'contactloze leveringen', waarbij fysiek contact tussen restauranthouder en koerier, en tussen koerier en eindklant, vermeden kunnen worden. Een van de maatregelen die de federale regering genomen heeft in de strijd tegen het coronavirus is de sluiting van restaurants en cafés. Thuisbezorging van restaurantmaaltijden is wel nog toegestaan.

(Belga)

