Winkelketen Delhaize lanceert een structureel plan dat plastic op termijn onnodig zal maken in de bio-afdeling. Zo hoopt de supermarktketen 92 ton wegwerpplastic te kunnen besparen.

'Al dat plastic rond bio groenten en fruit, is dat nu echt nodig?' De kans dat je jezelf ooit al die vraag hebt gesteld, is niet onbestaande. Je zou hoe dan ook niet alleen geweest zijn, want de consumentendienst van Delhaize ontvangt de vraag dagelijks van bezorgde klanten. Toch was er tot nu toe een reden voor: biologische groenten en fruit moeten duidelijk te onderscheiden zijn van conventionele producten die los worden verkocht. En aangezien het volume verkochte groenten en fruit minder groot is bij bio dan bij conventionele groenten en fruit, kiezen heel wat winkelketens om net die categorie te verpakken.

Laser

Daar komt bij Delhaize vanaf nu verandering in. Een deel van het biologische assortiment zal worden gemerkt met het biolabel, zodat verpakking niet nodig is en toch onmiskenbaar duidelijk is dat het om een bioproduct gaat. Deze technologie heet natural branding en merkt groenten en fruit met laserlicht. Met een hoge-resolutie laser wordt het pigment uit het buitenste laagje van de schil verwijderd. Dit is een zeer oppervlakkig proces dat geen enkele invloed heeft op de smaak, geur of houdbaarheid van het product. De laser-tag zelf kan ook worden opgegeten.

'De beste verpakking voor het milieu is geen verpakking,' klinkt het in het persbericht dat Delhaize verstuurt, 'maar de techniek is niet voor elk bio product toepasbaar. Daar heeft Delhaize andere duurzame alternatieven voor voorzien. Zo zitten biotomaten vanaf nu in een kartonnen bakje, zitten bio-kruiden in een papieren zak en snacktomaatjes in een kartonnen beker. Op die manier zijn zo al 110 bio-producten in het fruit en groenten assortiment al duurzaam verpakt op een totaal van 140 producten. Voor de overige 30 wordt aan een duurzaam alternatief gewerkt.'

Het project maakt deel uit van het duurzaamheidsplan 'The Lion's Footprint', waarmee het voedselverspilling wil tegengaan, plasticneutraliteit wil bereiken en CO2-neutraal wil zijn tegen het einde van dit jaar.

