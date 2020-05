Boodschappen doen, koken en eten krijgen een nieuw elan: de coronacrisis laat zich ook voelen op ons bord.

1. Allemaal lokaal

Een veerkrachtig voedselsysteem: het was een abstract onderwerp waar niemand zich voor deze crisis veel zorgen over maakte. Plots lijkt het niet meer zo'n absurd idee dat onze geglobaliseerde voedselvoorziening weleens zou kunnen spaak lopen. Covid-19 verhief lokaal voedsel tot meer dan alleen een trendwoord. Voedsel dat in eigen land wordt geteeld, is niet onderhevig aan geopolitieke obstructies én geeft een boost aan de lokale economie. Ook voor de boeren blijkt de korte keten plots veel interessanter: als afnemers zoals horeca of verwerkers wegvallen, is rechtstreekse verkoop het enige alternatief. Boeren en burgers hebben elkaar de voorbije weken gevonden, de kans is groot dat deze prille liaison uitgroeit tot een duurzame relatie. Hoe ziet de toekomst van de restaurants eruit na corona? Oprichter van de Franse restaurantgids Fooding en het gelijknamige mediaplatorm Alexandre Cammas gelooft in een terugkeer naar de essentie. "Mensen hebben ondervonden hoe je kunt genieten van een simpel broodje van topkwaliteit. Het lijkt me niet uitgesloten dat grote chefs die het vaak niet op een enge manier invullen zich nu ernstig gaan bezighouden met een verbeterde versie van streetfood. Ik denk dat we steeds meer foodtrucks gaan zien, en echt niet alleen in de meest trendy wijken." Hij is er ook van overtuigd dat er veel gastronomisch moois zal ontstaan uit de huidige situatie. "Het zou me niet verbazen als de huidige restricties blijvende geniale gastronomische ideeën voortbrengen die over vijftig jaar een echte traditie geworden zijn." Sociale media bulken van de zuurdesemstarters, fermentatie-experimenten en zelfgemaakte kroketten. Veel mensen bleken nog ergens een indrukwekkende barbecue te hebben verstopt waar ze nu met allerlei technische snufjes zo secuur mogelijk vlees op garen. Koken mag traag gaan in tijden van quarantaine. Het houdt ons hoofd en onze handen bezig en zorgt voor kleine geluksmomentjes in uitgestrekte dagen. Mensen genieten er zichtbaar van om het langzaamaan te doen in de keuken en geliefden een met veel zorg en liefde bereide maaltijd voor te schotelen. Koken als therapie: het is goedkoop en goed voor je. Een ontdekking die ons ook in drukke tijden naar de keuken zal lokken.