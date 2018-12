De tien ontdekkingen van 2018 volgens onze culinaire recensenten

Old Boy

Voor een snelle Aziatische hap kan je terecht bij Old Boy in Brussel. Een welkome nieuwkomer voor als je goedkoop iets lekkers wilt smikkelen.





Hop Gastobar

Gastrobar Hop is nieuwkomer aan de Leuvense Vaartkom dat een eerbetoon brengt aan het drinkbaar erfgoed van deze wijk, zowel op het bord als op de uitgebreide bierkaart.





Julia

Bij bistro Julia in Sint-Idesbald proef je van superieure streek- en marktgebonden producten in maritieme sfeer.





Een Twee Vijf

Restaurant Eén Twee Vijf is een aanrader voor wie van elegante comfortfood houdt in een warme, ongedwongen sfeer.





De Vijf Seizoenen

Lekker en verfijnd, zonder enige pretentie en oogstrelend gepresenteerd: de culinaire verrassing komt uit onverwachte hoek! Terwijl dochter, zoon en vader in de keuken staan, houdt moeder een oogje in het zeil in de eetzaal en helpt oma in het weekend aan de bar.





Mission Masala

Ontspannen sfeer, vriendelijke bediening en heerlijk troostend voedsel bij Mission Masala in Antwerpen.

Sjalotte

Voor voortreffelijk eten en vriendelijk ontvangst in een gezellig decor moet je bij Sjalotte in Tongeren zijn.





Aroy Aroy

Een concept dat op het eerste gezicht wat vreemd lijkt, valt in goede aarde bij onze recensent: 'Een rijkelijk avondmaal, dat ons intens tevreden stemt.'





Paulette

Naar Paulette ga je voor simpele schotels, die met veel liefde worden gemaakt. Onze recensent ging er knorrend van plezier naar buiten: 'Voor deze prijs en kwaliteit zou ik er serieus aan twijfelen om ooit nog zelf te koken, mocht ik dichter bij Paulette wonen.'





Bassud

Achter het strakke, moderne interieur van restaurant Bassud houdt er zich in de keuken een meester op in rijke smaken en lichte bereidingen.