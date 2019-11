Een Italiaan die ontdekt dat de Japanse keuken zoveel meer is dan enkel sushi en dan maar zelf achter de potten gaat staan: dat is het geheim van Tokidoki. Alsof je gaat eten bij je Japanse oma: iedereen eet er wat de pot schaft.

'Japanese grandmother style food' staat in witte letters op de vitrine van Tokidoki in Sint-Gillis gekalkt. Zo is het meteen duidelijk dat je hier niet moet binnenstappen voor sushi, wel voor de huiselijke plattelandskeuken van Japan. Loic Sturani, de Italiaanse eigenaar die een paar maand geleden in Brussel neerstreek, woonde vijf jaar ...