De souschef komt uit de schaduw: 'Vroeg of laat wil je voor jezelf beginnen'

Wie kookt er als de bekende chef op televisie is, op studiereis in Japan of in een jury zetelt in Singapore? Zijn rechterhand, zijn souschef. De man aan het fornuis die (mee) de sterren verdient, maar geen bekend gezicht is. Maar op een dag wil die zelf in de zon staan.

Pieter Lefevere kookte tien jaar lang in dienst van Gert De Mangeleer in Hertog Jan. Nu krijgt hij de leiding over Bar Bulot by Hertog Jan. © GF

Waar elke patron van droomt is een souschef die het hele parcours meeloopt', zegt chef Jan Buytaert, voormalige chef en eigenaar van De Bellefleur in Kapellen. 'Ik heb dat geluk gehad. Mijn souschef heeft samen met mij het restaurant geopend in 1974 en hij is 33 jaar gebleven, tot de dag dat we sloten. Hetzelfde met de maître: die kwam binnen als jonge commis toen we twee maanden open waren, en als maître en sommelier is ook hij tot aan de sluiting gebleven.' Maar dat waren andere tijden.

...

