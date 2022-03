De lokroep van de nacht weerklinkt, maar geen idee waarnaartoe? Knack Weekend helpt je op weg met de nieuwste én meteen ook de leukst ingerichte bars en restaurants in Europa. Want - ook al is het donker - het oog wil ook wat.

Waar The Dandy Bar in The Mayfair Townhouse Hotel, 27 Half Moon Street, Londen Interieur De naam verklapt het al, de bar ademt de stijl van Britse dandy's, de oorspronkelijke bewoners van Mayfair. Verstokte vrijgezellen, bohemiens en artistieke types onder wie Oscar Wilde en later Cecil Beaton gaven er jarenlang kleur aan het stiff upper lip Londen. Hun flamboyante kledij en excentrieke karakter herken je in de stoffen, de kleuren en de details van het interieur. Dat betekent veel geprint fluweel en leer, maar ook gelakt hout, marmer en messing. De kroon boven de toog bestaat uit honderden glazen veren, een verwijzing naar de flapper-vedertooi die in de jaren twintig van vorige eeuw zo populair was. Herbekijk The Great Gatsby en je weet wat we bedoelen. Ontwerper(s) Jo Littlefair en Martin Goddard, die samen de Britse interieurstudio Goddard Littlefair vormen. Het team rijgt de interieurprijzen al jarenlang aaneen. Op de kaart Een mix van klassieke en eigenwijze cocktails. Maar barman Pierpaolo Monaco is ook niet vies van een uitdaging. Vertel hem wat je graag drinkt, waarna hij een op maat gemaakt drankje zal mixen. Weetje Achter iedere cocktail schuilt een verhaal. Zo is de Mr. Bosie genoemd naar de Britse dichter en journalist, Lord Alfred 'Bosie' Douglas. In Londen vooral bekend als de minnaar van Oscar Wilde. themayfairtownhouse.com/dandy-bar/ Waar Leña, in het Puente Romano Beach Resort, Boulevard Príncipe Alfonso von Hohenlohe, Marbella Interieur Brandhout speelt de hoofdrol in het interieur van deze bar en restaurant. De reden moet je niet ver zoeken: de chef heeft een passie voor koken met vuur, wat hij ook vanuit zijn open keuken laat zien. De indrukwekkende metalen plafondsculptuur verwijst naar de jaarringen van een boom. Door de weerkaatsing van het gedimde licht lijken ze nog na te smeulen van het vuur dat 'm net heeft verteerd, terwijl de muren en de toog van de bar Yakisugi-gewijs al helemaal verkoold zijn. Waar messing opduikt laait het vuur weer in alle hevigheid op... Het concept won de Restaurant & Bar Design Award 2021, zowat de Oscar van de horeca-inrichting. Ontwerper(s) Astet, een multidisciplinaire ontwerpstudio gevestigd in Barcelona, opgericht door Óscar Engroba en Ala Zreigat. De studio verenigt branding, architectuur, interieurdesign en industrieel design en zet graag de tanden in horecaprojecten in de vier uithoeken van Europa. Op de kaart In de bar vind je een uitzonderlijke collectie whisky uit de hele wereld. Vlees - gerookt, gegrild, geschroeid - staat centraal op het menu van het restaurant, met wagyu beef als specialiteit. Weetje De man achter Leña - en nog andere restaurants in Spanje waaronder Tragabuches en Calima - is chef Dani Garcia, die Michelinsterren verzamelt als waren het Pokémons. puenteromano.com/dining-and-drinks/lena Waar Ritz Bar, 15 Place Vendôme, Parijs Interieur Het iconische hotel heeft geduldig gewacht op de postcoronaterugkeer van de Fashion Week in Parijs om zijn vernieuwde bar te heropenen. De mosterdkleurige bankjes, de japandi paravents en zwartgelakte bar werden eruit gebonjourd en vervangen door een mix van belle époque en waarzeggerij. Hoe dan? De zuilen, de dikke gordijnen, het messing en het amberkleurige fluweel verwijzen naar de sfeer en architectuur ten tijde van César Ritz, de oprichter van het hotel, aan wie de bar een hommage is. Boven de ronde toog hangt een 2,5 meter hoge messing lantaarn waarin je de verschillende tekens van de dierenriem kunt herkennen. Ontwerper(s) Het interne Ritz-designteam. Op de kaart Twaalf astrologische signatuurcocktails voor elk teken van de dierenriem, veertig verschillende spirits en evenveel tapas om te delen. Weetje Dagelijks - met uitzondering van de sluitingsdagen op zondag en maandag - worden gasten om 17u30 getrakteerd op een licht- en hoorspel. De reuzenlantaarn licht op en projecteert de sterrenbeelden op het plafond op de tonen van Polo & Pan. Het Franse electroduo componeerde een melodie om je in hogere, interstellaire sferen te brengen terwijl je van je cocktail nipt. ritzbar.ritzparis.com Waar Pamela Club, 62 rue Mazarine, Parijs Interieur Een retro-futuristische sfeer met invloeden uit de jaren 70 en 80 en een decor dat het midden houdt tussen Space Age en boudoir. Met veel fluweel, neoninstallaties en intiem verlichte nissen roept Pamela de verloren geest van het Quartier Latin op. Voor middernacht wordt het publiek getrakteerd op optredens - van dragqueens tot jazzbands - waarna de dansvloer wordt ingenomen door de Parijse house- en discoscene. Ontwerper(s) Juliette Sprang en Siloé Nouyrit, twee jonge artdirectors met een oog voor detail. Op de kaart Elegante signatuurcocktails met een tikkeltje Parijse brutaliteit. De Veridisco is een mix van tequila, frambozenlikeur, veenbessen, limoen en agavesiroop, de Libertango is er eentje op basis van bruine rum, Mandarine Napoléon, appel- en perenpuree en een takje rozemarijn. Weetje De locatie van de club is op z'n minst historisch te noemen. De kelderverdieping van de Alcazar, een mythisch cabaret uit de jaren 60, herbergde eerst de Whisky à Gogo, waar de legendarische Régine achter de toog stond voor ze haar eigen Chez Régine opende. Daarna kwam er het Rock'n'Roll Circus dat Mick Jagger en Jim Morrison tot z'n vaste klanten mocht rekenen. Volgens de legende zou die laatste er het leven hebben gelaten na een overdosis... de naam van de club verwijst dan ook naar Pamela Courson, Jims toenmalige lief. Instagram @pamelaclub Waar Putaine, Antoine Platekade 996, Rotterdam Interieur De vele tinten roze, oranje en blauw, de accenten in chroom, de palmbomen en het zicht op het water moeten de sfeer van Miami Vice oproepen. Je spot er fauteuils van Martin Visser, een van Nederlands bekendste meubelontwerpers die in de jaren 50 en erna bij De Bijenkorf de toon zette met zijn avant-gardisme. Maar er is ook plaats voor hedendaags design waaronder de D-chairs van Lensvelt en lichtobjecten van Rotganzen, de Rotterdamse studio die bekendstaat om zijn ingezakte discoballen met hoge verzamelwaarde. Ontwerper(s) Joeri Horstink van Rotganzen in samenwerking met de eigenaars: uitbater Eva Eekman en chef Michael Schook. Op de kaart Dagelijks 24 wereldkeukengerechten waarvan ruim de helft vegetarisch is. De cocktailkaart is ontwikkeld door Ben Lobos, die vanuit een no waste-principe restproducten uit de keuken gebruikt. Weetje Putaine vind je in het grootste drijvende én duurzame kantoorgebouw ter wereld, de Floating Offices Rotterdam of kortweg FOR. Vanuit het restaurant kijk je uit op de Nieuwe Maas, de Wilhelminapier, de Euromast, maar ook op Katendrecht en de Rijnhaven, het vroegere red-light district van Rotterdam. Dat kadert meteen ook de naam van het restaurant. In de zomer kun je tegen die kosmopolitische achtergrond ook zwemmen. Niet in de Maas welteverstaan, wel in het eigen zwembad. restaurantputaine.nl