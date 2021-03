Femke Noyen speelde al een eeuwigheid met het idee om een uitleendienst op te starten voor keukenmateriaal en keramiek. Toen ze eindelijk klaar was, was het november en zaten we opnieuw met z'n allen in lockdown. Onfortuinlijk, of net op tijd? 'We kunnen geen avond meer op café, maar kunnen op dat vrijgekomen moment misschien wel eens een set huren om je eigen cocktails mee te shaken.'

'Ik had altijd al een passie voor goed eten en leuke ervaringen in het leven. Ik ben heel nieuwsgierig en probeer graag nieuwe dingen uit. Ik ben van opleiding industrieel ontwerper en hou van mooie spullen, van servies tot lingerie. Normaal ga ik elk jaar met enkele vriendinnen op citytrip en elk jaar kwamen wij allemaal terug met een lading mooie potjes. Op de duur durfde ik mijn man niet meer zeggen wat ik allemaal meehad. (lacht) Enkele jaren geleden ben ik begonnen bij de Spelotheek en vond het een fantastisch concept. Ik zag de voorbije tijd Spotify en Netflix groeien en dacht: waarom bestaat dat eigenlijk niet met keukenmateriaal? Drie jaar geleden had ik het eerste idee en na veel nadenken en bijschaven is er dan vandaag Porseleen, een verhuurdienst voor keukentools en kwaliteitsservies. Het oorspronkelijk idee leek meer op een bibliotheek, waarbij mensen het hele assortiment konden komen bekijken en vervolgens hun keuze konden meenemen naar huis. Daarbij zouden de vaste kosten helaas zodanig hoog zijn dat het niet haalbaar zou zijn bij opstart. Ik heb daarom een webshop uitgewerkt waarbij klanten hun spullen online kunnen reserveren en vervolgens oppikken in ons ophaalpunt in Gentbrugge. Maar mijn ultieme droom blijft een Porseleen-filiaal op elke straathoek, bij wijze van spreken, zodat je op elk moment kan binnenspringen en de spullen kan meenemen die je nodig hebt.''Ik werk voor Porseleen in bijberoep, naast mijn fulltime job op de ontwerpafdeling van Marie Jo. De website ging online voor het brede publiek in november en dus volop in tweede lockdown. Ik wou van die periode gebruik maken om te starten, omdat deze tijd mensen uit hun comfort zone trekt en dingen laat proberen in de keuken die ze nog nooit hebben gedaan. Maar misschien nog meer dan dat was het gewoon ook zo dat ik klaar was. Na al die tijd van voorbereiding lag mijn businessplan op tafel, ik had mijn onderzoek gedaan, het plaatje klopte. Ik wou niet nog een keer horen 'hoe vaak ga je nu nog zeggen dat je het gaat doen?', ik wou het gewoon doen. Helaas hakt deze gezondheidscrisis er hier en daar in, maar er is ook nog een grote groep mensen die gewoon willen genieten en daar het ruimte voor hebben. Ze kunnen geen avond meer op café, maar hebben wel dat vrijgekomen moment en budget: waarom dan niet bijvoorbeeld eens een set huren om je eigen cocktails mee te shaken? En misschien kan een pakket met allerlei tools in om koekjes te maken wel eens soelaas bieden op een dag dat alle gezinsleden het wandelen beu zijn?''Porseleen is zodanig nieuw dat het spannend is om te zien hoe mensen reageren. Tot nu toe waren de reacties heel positief. Mensen denken nog vaak automatisch aan party rental, maar wanneer je hen enkele voorbeelden geeft, zien ze meteen de mogelijkheden. Toch verwacht ik dat de grote boost pas zal komen op het moment dat de coronaregels wat minder streng zullen worden. Dat grote feesten niet mogen, is geen probleem, maar dat je zelfs geen twee mensen mag uitnodigen, is voor ons wel een domper. Dat hoor ik ook van veel mensen: zij wachten op het moment dat ze hun vrienden weer kunnen uitnodigen, of een verjaardagsfeestje mogen geven voor hun kinderen. Als dat weer mag is Porseleen de perfecte manier om die kleine momenten speciaal te maken.Toch is het lang niet allemaal negatief nu. Grote bedrijven staan iets minder sterk in slechtere tijden, en dat maakt dat kleintjes dan meer kansen krijgen. Het is niet plots gemakkelijk om een zaak te beginnen, maar starters worden nog niet gehinderd door een wat minder flexibele structuur, eerder gemaakte winstcijfers en een hoog niveau waaraan ze zich moeten houden. Het grootste 'voordeel' aan de coronacrisis voor mij is dat mensen uit hun normale gewoontes worden gesleurd en eens iets anders willen proberen.''Daarnaast zijn mensen meer beginnen nadenken over hun impact op het milieu. We zagen dat de lucht die we inademen al verbetert als we een maand niet met de auto rijden. Diezelfde bewustwording zie je ook wanneer het gaat over spullen. We hoeven niet meer alles zelf te bezitten. Dingen hebben is geen luxe meer. Dat zie je aan de populariteit van iemand als Marie Kondo: we willen kunnen doen wat we willen doen, maar dat in een zo leeg mogelijk huis. En wil je toch echt iets zelf kopen, dan loont het om het eerst een periode uit te testen, om te zien of het wel kwalitatief is en om te leren of je het daadwerkelijk zal blijven gebruiken. Daar komt Porseleen aan tegemoet.Ik smeer mijn kuiten in voor wanneer we weer wat vrijer zullen zijn en we weer onbezorgd zullen mogen afspreken met vrienden en vriendinnen. Ik heb bijvoorbeeld hoge verwachtingen van een pakket dat we binnenkort zullen aanbieden, met vuurschaal en dutch oven, zodat je zalig kan koken buiten. Ook voor de verdere toekomst zitten er nog heel veel ideeën klaar. Ik ben nog maar net begonnen.'www.porseleen.be