Onze drankexpert schenkt klare wijn.

Druif van de lente

Als de lente aanbreekt, verandert onze wijnvoorkeur. Na krachtige, complexe wijnen met herfstige aroma's krijgen we zin in lichtere, frisse wijnen met pittig fruit en fijne zuren, niet gemaakt om te bewaren maar om jong te drinken. De druif die daar perfect bij aansluit, is de sauvignon blanc. Zijn wijnen worden gekenmerkt door opstuivende aroma's van kruisbes, brandnetel, kiwi en passievrucht, en door knisperende limoenzuren die het verkwikkende lentegevoel nog versterken. Sauvignon blanc is een druif die overal in de wereld staat aangeplant. Maar om zijn frisheid en vinnige zuren te behouden, gebeurt dat best in koelere gebieden. Zoals in de Franse Loirestreek waar hij de druif is van onder meer de bekende wijnen van Sancerre en Pouilly-Fumé. In het Atlantische klimaat van Bordeaux maakt hij deel uit van de druivenmix in de grote witte wijnen van Pessac-Léognan en de zoete wijnen van Sauternes (samen met sémillon en muscadelle). Ook andere Europese streken hebben zich opgeworpen als waardige ambassadeurs van deze druif, in het bijzonder Friuli en Alto Adige in het noorden van Italië en bepaalde regio's in Oostenrijk. In de Nieuwe Wereld heeft Nieuw-Zeeland een voortrekkersrol gespeeld met sauvignon blanc, gevolgd door koelere streken in landen als Zuid-Afrika en Australië. Wijn van sauvignon blanc lijkt wel gemaakt voor groenten van de lente (zoals asperges) en van de zomer (zoals venkel en tomaat). In het algemeen is deze wijn een prima begeleider van frisse slaatjes. Ook bij gestoomde en gegrilde vis en bij eenvoudig bereide schaal- en schelpdieren past hij perfect. Probeer hem zeker ook bij sushi en bij Aziatische gerechten met limoen. En bij geitenkaas. Er wordt vaak beweerd dat kattenpis ( pipi de chat in het Frans) een typisch aroma van sauvignon blanc is. Maar dat klopt niet, het is veeleer een gevolg van onrijpe druiven en/of overmatige druivenproductie. Domaine Bellevue, Touraine (Loire), Frankrijk, 9,20 euro, axybel.beZeer mooie, typische, expressieve sauvignon blanc, een combinatie van frisse citrus in de smaak en een honingachtige textuur, een koopje voor deze prijs. Jacky Marteau, Touraine (Loire), Frankrijk, 9,40 euro, wijnhuisvandenbulcke.beEen van de echte specialisten in sauvignon blanc, die een pure aromatische expressie koppelt aan een fluwelige textuur; prachtige wijn, typisch voor deze druif. Gerhard Markowitsch, Carnuntum, Oostenrijk, 14,95 euro, wijnhuisvandenbulcke.beWat een intens plezier biedt deze wijn, vol explosieve aroma's van citrus en groene kruiden, knisperende zuren en een lang nazinderende afdronk. Mahi, Marlborough, Nieuw-Zeeland, vanaf 19,55 euro, adbibendum.beDit eiland heeft zich opgeworpen als specialist in sauvignon blanc, en bovendien is dit een topdomein van de bekendste oenoloog van Nieuw-Zeeland, Brian Bicknell.