De Warmste Week komt er weer aan, en daarmee tal van acties voor het goede doel. Wie graag steunt op gastronomisch verantwoorde wijze, kan vanaf nu reserveren voor Sterren voor Sterren.

Eind 2018 verloren Caroline Smet en toppatissier Toon De Klerck hun zoontje George. Ondanks de allerbeste zorgen van de hulpverleners in het UZ Gent verloor hij na drie dagen de strijd voor zijn leven. Dit verlies verwerken is een hard, intens en langzaam proces. Toch vinden Caroline en Toon vandaag de kracht om hun verdriet, onbegrip en pijn om te buigen in iets positiefs. Op zondag 20 oktober organiseren ze een culinaire benefiet voor het goede doel.

Op 'Sterren voor Sterren' zullen acht topchefs het beste van zichzelf geven. Wout Bru (La Bru'sserie), Viki Geunes ('t Zilte), Nathan Van Echelpoel (Restaurant Nathan), Dennis Broeckx (L'épicerie du cirque - Under the Palm Trees), Ingrid Neven (Pazzo), Guy De Jonghe (Nova) en Ken Verschueren (Tinèlle) vergezellen De Klerck in de keuken. Genieten van al dit lekkers kan voor tachtig euro per persoon. Voor die prijs krijgen gasten een welkomstdrankje, zeven heerlijke sterrengerechten en onbeperkte toegang tot het kaas- en dessertenbuffet. Er wordt ook een vegetarisch alternatief voorzien.

Berrefonds

De opbrengsten van het unieke diner gaan naar het Berrefonds,een organisatie die steun op maat biedt aan ouders en familie die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje. Dit doen ze onder andere via hun 'koesterkoffer', praatgroepen en individuele nazorg. Caroline Smet verklaart die keuze: 'Ondanks de sympathie voor de organisatie, besef je helaas pas écht wat ze voor mensen betekenen als je zo een verlies zelf van dichtbij mee maakt. Als ouder wil je gewoon dat je kind nooit vergeten wordt.'

De kaartenverkoop start op 19 september.