Vers fruit en groenten, kruiden, specerijen en goed water: meer heb je niet nodig om heerlijke infusies te maken. Weg met die winterdip in een, twee, drie.

Dagelijks scheiden we circa 2,6 liter water uit via transpiratie en urine. Je waterreserves moeten dus de hele dag worden aangevuld. Drink daarom dagelijks 1,5 liter per dag. Doe dat liever de hele dag door in kleine hoeveelheden dan enkele keren een groot glas. Vind jij gewoon water een tikje te saai? Overweeg dan om het op smaak te brengen! Dat kan erg gemakkelijk met fruit, groenten en specerijen. Kies wel liefst biologische ingrediënten, omdat je ze vaak met schil en al gebruikt.

Om water op smaak te brengen, kan je verschillende methodes gebruiken. Een overzicht: Detox water: laat je ingrediënten trekken in koud water Infusie: breng water aan de kook en laat een paar minuten trekken Kruidenaftreksel: leg je ingrediënten in koud water, breng aan de kook en laat vervolgens 10 minuten trekken en filter Maceratie: Toegepast bij bloemen of tere planten. Leg ingrediënten in koud water, laat paar uur tot enkele dagen trekken. Maceratie kan ook in wijn, olie en alcohol.

En nu aan de slag! Wie zijn water graag wat kruidig heeft, kan dit chiawater met gember, kaneel en steranijs maken. Liever natuurlijk zoet? Dan is er dit recept voor water met framboos, biet en munt.

