Je moet het maar durven. Na bijna drie decennia de deuren van je succesvolle café sluiten om er een restaurant te openen onder dezelfde naam. Voor Guy Van Waeyenberge en Heidi Claeys was het een logische stap. ***

Nadat het plan voor een verhuis naar de Bourgogne in het water viel, besloten Guy Van Waeyenberge en Heidi Claeys de regio naar hier te halen. Nu serveert Obstakel (op tafel) een menu gebaseerd op de Franse bistrokeuken. Een keurige façade met art-nouveau-elementen, een orangerie met salon en knisperende houtkachel om het aperitief te nemen: moeilijk voor te stellen dat hier tot voor kort een volkscafé was. Dat aperitief, een frisse mousserende wijn, wordt vergezeld van enkele klassieke hapjes waarvan vooral een combinatie van forelmousse, zure room en een stipje kaviaar blijft hangen. Ondertussen worden we op de hoogte gebracht van het vervolg van onze maaltijd. Die bestaat standaard uit een voor- en hoofdgerecht die uit een zeer beknopte kaart gekozen kunnen worden, later kan mogelijk een dessert of een kaasbord toegevoegd worden. Dat beknopte menu dient de versheid en kwaliteit, garandeert men ons. Beloften die bijna meteen worden ingelost: mijn gezelschap en ik verliezen onszelf nét niet in het heerlijke huisgebakken brood met zachte, gezouten boter. Ook de voorgerechten staan er. Het kalfsvlees van de vitello tonnato is perfect gegaard en botermals, maar mist wat afkruiding, de gefrituurde jonge artisjokken zijn krokant en omarmen een zoetzure aioli. Een glas rijpe geuze van brouwerij Tilquin is de perfecte compagnon voor beide bereidingen. De Bourgondische slag wordt helemaal duidelijk in de hoofdgerechten. Een flinke portie lijngevangen zeebaars met slaatje, verse tartaarsaus en Ratte-aardappelen in de boter gebakken (34 euro), heerlijk. Aan de overzijde wordt de boeuf bourguignon van West-Vlaams rood met verse frietjes en huisgemaakte mayonaise (34 euro) ook erg gesmaakt, ondanks ook hier een eerder voorzichtige kruiding. Ook de bijbehorende wijnen verdienen een eervolle vermelding. De combinatie van een eerlijke keuken en een fijne sfeer maakt van Obstakel een unieke plek. Opwijk ligt zelden op mijn route, maar daar breng ik graag snel verandering in.