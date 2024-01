De bittere nasmaak van de crompouce: deze foodhypes laat onze redactie graag achter in 2023

Niet alle foodhypes die in 2023 kwamen aanwaaien zullen het schoppen tot echte trends. En gelukkig maar. Onze culinaire redactie verzamelde drie food blunders die we met veel plezier achter ons laten.

—Het sappen­arrangement

Wegens gebrek aan lekkere non-alcoholische drankjes op de markt gingen veel restaurants de voorbije jaren zelf sappen juicen en blenden. Omdat het NA-aanbod steeds maar groeit, worden deze zelf­gemaakte brouwsels – die vaak een maaltijd op zich waren – vervangen door lichte, elegante drankjes.

—De freak-croissant

Excentrieke croissants hadden hun momentje in 2023. Ze werden gebakken in een duizelingwekkende hoeveelheid smaken en vormen: zo was er de vierkante croissant, de XL-croissant (groter dan je eigen hoofd) en de TikTok-hype van de smashed croissant. Dit jaar wil de croissant met rust gelaten worden en weer schitteren in zijn roomboterige eenvoud.

—TikTok-spektakel

Hoe meer kleuren, texturen en hoe hoger opgestapeld, hoe beter eten het doet op TikTok. Deze spektakelstukken zorgen voor lange rijen voor TikTok famous restaurants, zoals het lichtjes griezelige Hans & Gretel in Londen, waar je een suikerspin eet met daarop een omgekeerd ijsje, bestrooid met snoep en afgewerkt met blauwe suikersiroop. Alleen al voor de volks­gezondheid hopen we dat deze wansmakelijke creaties snel verdwijnen.