De Antwerp Ten Miles voor foodies: 10 culinaire nieuwkomers in 't stad

Van het stadspark over 't Groen Kwartier tot in het hart van de stad en 't Eilandje: loop even mee langs dé tien culinaire nieuwkomers in Antwerpen.

Koetshuis wordt veggie-hotspot

Elke Vandormael stopte met Murni in de Geuzenstraat en sloeg de handen in elkaar met de horecagroep Shrimp Tempura. Ze opende met Wim Van der Borght een nieuwe Murni in het schilderachtige koetshuis in het park van Kasteel den Brandt. Tegelijk wordt er gewerkt aan een tweede zaak, terug op 't Zuid, op de plek waar Bar Italia huisde. Murni in het park is dagelijks geopend van 7.30 uur tot 22 uur en wordt druk bezocht. Je kunt binnen tafelen in een huiselijke sfeer of gemakkelijk gerechten afhalen, want er is genoeg gratis parking voor de deur. In de lente komt er een omheinde speeltuin voor de kinderen en een sfeervol terras. Elk weekend is er kinderanimatie. Bij Murni zetten de koks in op duurzaamheid. Je kunt tot 17 uur ontbijt en brunch bestellen met biobrood, artisanale croissants met bio-ingrediënten, bio-eitjes, açai-bowls tot bestsellers zoals eggs benedict en glutenvrije en veganistische pannenkoeken. Daarnaast is er van 12 uur tot 21.30 uur lunch en diner met homemade gerechten geïnspireerd op de keuken van Tel Aviv en Aziatische gerechten. Opvallende items zijn de 'Built your own avocado-toast' en de 'Built your own- yoghurt'. Vega(n)-liefhebbers komen aan hun trekken, want groenten, oergranen en fruit primeren. Vis, vlees en kaas wordt vooral gebruikt als topping of side dish. De eerste verdieping is ingedeeld in ruimtes die je kunt afhuren en een coworkingplek.

...