De 50 beste restaurants ter wereld zijn bekend, The Jane in Antwerpen eindigt op plaats 39

Restaurant Central in Lima, Peru, is door ‘The World’s 50 Best Restaurants’ verkozen tot beste restaurant ter wereld. The Jane, de Antwerpse sterrenzaak van Nick Bril, eindigde op plaats 39. ‘Ik ben dankbaar en nederig. Het is niet gemakkelijk om in zo’n lijst te blijven staan’, aldus Bril.

Met die eerste plaats maakte Central z’n absolute favorietenrol waar. Vorig jaar al werd de Peruviaanse zaak van Virgilio Martinez en Pia Leon uitgeroepen tot beste restaurant van Zuid-Amerika. In de wereldranglijst eindige het toen op de tweede plek. ‘De gerechten vieren de unieke traditie van hun thuisland door een weelderige selectie aan lokale producten’, staat er te lezen in het juryverslag. Disfrutar in Barcelona en DiverXo uit Madrid eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

© Johan Kafkot

‘Dankbaar en nederig’

In eigen land is The Jane uit Antwerpen de enige die een plek in de top 50 wist te veroveren. The Jane eindigde op plaats 39, 16 plaatsen lager dan vorig jaar. ‘Meedoen is voor ons belangrijker dan winnen’, klinkt het bij Nick Bril op de ceremonie in Valencia, waar Knack Weekend te gast was.

‘Voor een restaurant zoals dat van ons is het niet makkelijk om in een dergelijke lijst te blijven staan. Wij doen het heel goed op de lokale markt. De focus ligt veel minder op het internationale aspect. Om hoog te eindigen moet je daar actief op werken. Het is een lijst met indrukwekkende restaurants en sterke chefs. Ik kan alleen maar dankbaar en nederig zijn.’ De chef geeft nog mee dat er naar zijn gevoel meer restaurants uit de Lage Landen zouden mogen staan. ‘Net zoals The Jane focussen ook de andere Belgen en de Nederlandse collega’s vooral op de lokale markt. Ik zou mijn collega’s willen aanmoedigen om er keihard voor te blijven gaan.’

Wissel van wacht

Meerdere restaurants zijn uit de top 50 verdwenen en hebben plaats gemaakt voor enkele nieuwkomers. Een van de meest opvallende was Gaggan Anand uit Bangkok in Thailand, bij ons bekend van het pop-uprestaurant op Tomorrowland. De chef serveert een progressieve en moderne versie van de Indische keuken, maar heeft een haat-liefdesrelatie met de organisatie van 50 Best: toen hij de deur achter zich dichttrok bij een vorig project, gaf hij aan geen enkele ambitie te hebben om ooit nog in de lijst te verschijnen. Met zijn nieuwe restaurant maakt hij een gigantische comeback en sprint hij meteen naar de zeventiende plaats.

De hoogste nieuwkomer in de lijst is Chef Bruno Verjus van Table by Bruno Verjus in Parijs. Verjus die als vijftiger besliste dat het tijd was voor een carrièreswitch, opende een restaurant, werd bekroond met 2 Michelin-sterren en een groene ster. Gisteren kwam daar ook een tiende plaats bij in de lijst van The World’s 50 Best Restaurants.

© Johan Kafkot

Niet nieuw, maar zeker het vermelden waard, is het holistische restaurant Alchemist uit Kopenhagen. Chef Rasmus Munk kookte vorig jaar zijn restaurant als nieuwkomer in de lijst en schoot dit jaar als een raket naar de vijfde plaats. Hof van Cleve van Peter Goossens eindigde op de 52ste plaats. Hij kreeg wel een eervolle vermelding tijdens de ceremonie voor de vele jaren dat hij een prominente rol in de lijst heeft gespeeld.

De ceremonie van 50 Best werd gisteren uitgereikt in Les Arts Opera House in Valencia. De befaamde lijst is dit jaar al zijn 21ste editie toe en wordt samengesteld op basis van stemmen die uitgebracht worden door 1.080 culinaire journalisten en chefs van over de hele wereld.