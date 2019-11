Dagný Rós Ásmundsdóttir lanceerde een nieuw kookboek, Roots: een ode aan haar jeugd in IJsland. Van 3 tot 15 december ontvangt ze gasten in een gelijknamig pop-up restaurant op de Leopold De Waelplaats.

Van 3 tot en met 15 december neemt Dagný Rós, samen met haar landgenoot en topchef Gíslí Matt, klanten mee op een culinaire ontdekkingsreis doorheen haar geboorteland IJsland. Op het menu: de verse en pure keuken van het Noorden. De voorbije zomer keerde ze terug naar haar moederland, dat ze dertien jaar geleden inruilde voor België. Tijdens een roadtrip ging ze op zoek naar haar culinaire wortels.

Dagný Rós kreeg de liefde voor koken met de paplepel ingegoten door haar moeder, en na iedere reis naar haar heimat komt ze thuis met een hoop inspiratie voor nieuwe gerechten. In het boek 'Roots' bundelde ze deze inspiratie, waardoor het een erg persoonlijke publicatie geworden is. Het is een ode aan de keuken van IJsland, die ze zich herinnert uit haar jeugd.

In het pop-up restaurant staan de typische nordic-gerechten van hun land van herkomst op het menu. Dagný Rós is de gastvrouw en chef Gísli Matt roert in de kookpotten.