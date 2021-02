Ons brein is verantwoordelijk voor het feit dat we ongezonde eetgewoontes hebben ontwikkeld. Tests bij ratten tonen aan dat het mogelijk is om een aanpassing in de zenuwcellen te doen om overeten te voorkomen.

Mensen blijken de neiging te hebben om te veel te eten als ze worden blootgesteld aan situaties waar snacks en traktaties aanwezig zijn. Volgens Sergio Iñiguez van de Universiteit van Texas in El Paso is dat de reden waarom we kiezen voor een dessert, zelfs na een stevige maaltijd. Een glimp van de zoete lekkernijen op een desserttrolley kan ons toch verleiden, zelfs als we voldaan zijn.

Net als bij veel andere dieren zijn onze hersenen immers geëvolueerd om onze energie-opname te maximaliseren. Een internationaal team van wetenschappers heeft nu ontdekt welk gebied in de hersenen een rol speelt bij het aanleren van gedrag om voedsel te zoeken en het jezelf toe te dienen. Dat gebied blijkt de 'infralimbische cortex' te zijn.

Overeten

De wetenschappers hebben ratten blootgesteld aan snacks terwijl activiteit in hun infralimbische cortex werd uitgeschakeld. De dieren bleken zich toen niet meer te overeten.

'Dit is een grote ontdekking, want we hebben nu experimentele tools waarmee we neuronen kunnen uitschakelen als de proefdieren een specifiek gedrag vertonen', zegt Iñiguez.

Het onderzoek, dat is verschenen in eNeuro, toont volgens Iñiguez goed aan welk deel van de hersenen verantwoordelijk is voor het op zoek gaan naar voedsel, zelfs als dat strikt genomen niet meer nodig is. Op de lange termijn denken de onderzoekers dat deze ontdekking mogelijk maakt om mensen te helpen voorkomen dat ze zich al te vaak overeten.

Strijd tegen de kilo's

Eerder hebben gezondheidsexperts in de strijd tegen de kilo's al eenvoudige gedragsstrategieën voorgesteld om overeten te verminderen, zoals kleinere porties, langzamer eten of calorierijke snacks uit het zicht houden.

In 2016 had 39 procent van de volwassenen wereldwijd overgewicht en 13 procent was obees. In de Verenigde Staten is het probleem het meest acuut. Daar bleek uit cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention dat obesitas maar liefst 42 procent van de volwassenen treft.

De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een wereldwijde obesitasepidemie en wijst vooral een gebrek aan lichaamsbeweging en de toenemende consumptie van energierijk voedsel aan als schuldigen.

Mensen blijken de neiging te hebben om te veel te eten als ze worden blootgesteld aan situaties waar snacks en traktaties aanwezig zijn. Volgens Sergio Iñiguez van de Universiteit van Texas in El Paso is dat de reden waarom we kiezen voor een dessert, zelfs na een stevige maaltijd. Een glimp van de zoete lekkernijen op een desserttrolley kan ons toch verleiden, zelfs als we voldaan zijn.Net als bij veel andere dieren zijn onze hersenen immers geëvolueerd om onze energie-opname te maximaliseren. Een internationaal team van wetenschappers heeft nu ontdekt welk gebied in de hersenen een rol speelt bij het aanleren van gedrag om voedsel te zoeken en het jezelf toe te dienen. Dat gebied blijkt de 'infralimbische cortex' te zijn.De wetenschappers hebben ratten blootgesteld aan snacks terwijl activiteit in hun infralimbische cortex werd uitgeschakeld. De dieren bleken zich toen niet meer te overeten.'Dit is een grote ontdekking, want we hebben nu experimentele tools waarmee we neuronen kunnen uitschakelen als de proefdieren een specifiek gedrag vertonen', zegt Iñiguez.Het onderzoek, dat is verschenen in eNeuro, toont volgens Iñiguez goed aan welk deel van de hersenen verantwoordelijk is voor het op zoek gaan naar voedsel, zelfs als dat strikt genomen niet meer nodig is. Op de lange termijn denken de onderzoekers dat deze ontdekking mogelijk maakt om mensen te helpen voorkomen dat ze zich al te vaak overeten.Eerder hebben gezondheidsexperts in de strijd tegen de kilo's al eenvoudige gedragsstrategieën voorgesteld om overeten te verminderen, zoals kleinere porties, langzamer eten of calorierijke snacks uit het zicht houden.In 2016 had 39 procent van de volwassenen wereldwijd overgewicht en 13 procent was obees. In de Verenigde Staten is het probleem het meest acuut. Daar bleek uit cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention dat obesitas maar liefst 42 procent van de volwassenen treft.De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een wereldwijde obesitasepidemie en wijst vooral een gebrek aan lichaamsbeweging en de toenemende consumptie van energierijk voedsel aan als schuldigen.