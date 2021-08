Maandag maakte Volkswagen bekend dat ze de curryworsten in haar kantine zou vervangen door een vegetarisch alternatief. Dat raakt het land tot in de hoogste regionen.

Begin deze week liet Volkswagen weten meer in te zetten op vegetarische schotels in haar kantines. Daar zou het personeel zelf naar gevraagd hebben, en bovendien is minder vlees eten ook positief voor het milieu.

De aankondiging raakt echter een gevoelige snaar bij voormalig bondskanselier Gerhard Schröder. Die wijdt een LindedIn-post aan de prangende kwestie, waarin hij onder meer schrijft dat 'er nooit zo'n beslissing gekomen zou zijn als ik in de raad van commissarissen van Volkswagen zou zitten'.

Krachtrepen

'Een vegetarisch dieet is goed en ik doe het ook zelf af en toe. Maar helemaal geen curryworst meer? Nee!', klinkt het verder nog in zijn betoog, dat hij vergezelt van de hashtag 'save the curryworst'. De argumentatie achter zijn stellige houding? 'Curryworst met frieten is een van de krachtrepen van de productiearbeider en dat hoort zo te blijven.'

Voor de werkgevers die een shift zonder curryworst niet zien zitten, is er ook goed nieuws gekomen. Aan de overkant van de straat kunnen die hun hartje ophalen in een lokale kiosk waar curryworsten wel nog op het menu staan.

