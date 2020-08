In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag: een eigenzinnige eilandkeuken.

In 'Cyprus' verzamelt de Engelse Georgina Hayden een schat aan familierecepten uit de eilandkeuken van Cyprus. Dat doet ze niet als complete buitenstaander: haar vier grootouders groeiden op op het eiland en verhuisden tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw naar Engeland. Haar vaders ouders runden in Londen dertig jaar lang een succesvolle Cypriotische taverne, het hart van de familie. De hele familie woonde boven de zaak of kwam er tenminste elke weekend langs. Niet gek dus dat Haydens jeugdherinneringen gekleurd zijn door de geur van stoofpotjes, het geluid van krakende versgebakken koekjes en tal van luidruchtige en gepassioneerd voorbereide familiefeesten.

Aan de hand van haar herinneringen en ervaringen neemt ze je mee op een (culinaire) ontdekkingsreis van Cyprus. Zo werd het boek een mooi vormgegeven leidraad voor al die verschillende momenten in het leven, van uitbundige feesten tot doordeweekse maaltijden die je er weer bovenop moeten krijgen na een zware werkdag. De recepten - Hayden begint bij het ontbijt en eindigt met een slaapmutsje - verzamelde ze bij haar yiayia's, moeder en tantes. Een boek dat doorspekt is met nostalgie die niet de jouwe is, maar die het wel zo doet voelen.

De smaak van Cyprus zelf ontdekken? Dat kan met deze drie recepten uit het boek:

Cyprus, Georgina Hayden (Becht, 27,99 euro) © Becht

