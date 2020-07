In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag zoeken we het niet al te ver.

Misschien komt Nederland niet spontaan in je op als je nadenkt over culinaire bestemmingen. Toch hebben onze noorderburen heel wat te bieden. Tijd voor een tripje over de grens, aan de hand van 'Nederland Kookboek'.

Culinair journalist Laura de Grave heeft een missie: ze wil haar volk lokaler doen eten. Een gemiddeld bord avondeten legt volgens haar 30.000 kilometer af, terwijl meer dan tachtig procent van wat in Nederland wordt geteeld geëxporteerd wordt. Dat zit krom, aldus de kookboekenschrijfster, en dus besloot ze al het lekkers dat het land te bieden heeft te bundelen in een boek, waarvan we vermoeden dat ook wij Belgen er wel gebruik van mogen maken.

Meer dan rookworst

'Nederland Kookboek' werd een mooi overzicht van de verschillende Nederlandse provincies en waar ze om gekend staan. Van Bergse ansjovis over Leidse kaas tot Veluwse heideschapen: het boek slaat niets over. Daarnaast krijg je per provincie een resem lokale producenten of restauranthouders die hun recepten en tips met je delen. Een inspirerend boek dat aantoont dat Nederland meer is dan enkel rookworst of kroket uit de muur (al ziet die gefrituurde eierbal uit Groningen er ook ronduit goddelijk uit en doet het recept voor zuurkool al bijna snakken naar gure dagen).

Wij mogen drie recepten delen, goed voor een culinair verantwoord uitje Nederland, in eigen land:

Nederland Kookboek, Laura de Grave (Uitgeverij Brandt, 30 euro) © Uitgeverij Brandt

