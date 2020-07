In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag: de levendige keuken van de laars van Europa.

De Italiaanse keuken met al haar groenten die de zon ademen, liefde voor goede producten en wervelende smaken: what's not to like? In hun tweede boek bundelen de Italiaanse chefs van de keten Big Mamma enkele recepten die de keuken van hun (groot)moeders naar vandaag trekken. Met andere woorden: de traditie blijft in stand, maar draagt wel een hedendaags signatuur.

Kook mee met de nieuwe generatie Italiaanse koks en maak poulpilove - octopus en aardappel met chimichurrisaus. Bereid een risotto pera'more met gorgonzola, peer en walnoot, en tiramisu met een twist of Burrata Power Flower. Van antipasti tot en met aperitive. Behalve volledige gerechten zoomt Big Mamma's Cucina Popolare daarbij ook in op keukentechnieken en bevat het enkele basisrecepten, bijvoorbeeld voor hoe je de allerbeste tomatensaus of bouillon maakt.

Wij mogen je een driegangenmenu uit het boek laten proeven:

Big Mamma's Cucina Popolare (Good Cook, 35 euro)

