In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag: Japan, met een groen tintje.

Vraag enkele moderne grote chefs naar hun inspiratiebronnen en je krijgt gegarandeerd minstens een keer 'de Japanse keuken' te horen. Dat is niet zo gek, want die barst van de smaak en bereidingswijzen die ons in België meteen in vervoering brengen. Ingrediënten als kombu, mirin en yuzu? Hepla, daar is de vakantiestemming al.

Klassieke smaken, maar dan vegan

Schrijfster Milou van der Will groeide dankzij haar Indische oma en opa op met de smaken van het Oosten. Publiekslievelingen tijdens haar jeugd waren ajam smoor, ajam opor, nasi goreng met garnaal, sateh kambing, rendang en sambal goreng telor: stuk voor stuk gerechten met kip, ander vlees, garnalen of ei. Een tijd geleden wisselde ze in haar eetpatroon van koers en sindsdien eet ze vegan. Omdat ze de smaken van haar jeugd niet kon missen, maakte ze er maar een missie van om plantaardige versies te maken van die klassieke gerechten. Die bundelde ze eerder al op haar blog thegreenchopstick.com en nu ook in het kraakvers kookboek 'Vegan East'.

Dat werd een erg breed opgevat werk, met recepten die hun oorsprong vinden in heel Azië, van Indonesië tot Korea. De algemene deler? Alle gerechten barsten van de smaak en doen culinaire grenzen verleggen op een eenvoudige manier. 'Vegan East' is een mooie handleiding om enkele eerste stappen te zetten in de plantaardige keuken, maar ook doorgewinterde veganisten vinden er gegarandeerd nieuwe inspiratie om diervriendelijk lekkers op tafel te toveren.

Oosterse avond

Voor dit stukje focussen we op recepten die je evengoed zou kunnen tegenkomen in Japan. We mogen je vier gerechten laten proeven, goed voor een zomers snel-klaar-etentje vol vingerlikken en slurpen:

Vegan East, Milou van der Will (Good Cook, 25,95 euro). Verschijnt 25 augustus. © Good Cook

.

Vraag enkele moderne grote chefs naar hun inspiratiebronnen en je krijgt gegarandeerd minstens een keer 'de Japanse keuken' te horen. Dat is niet zo gek, want die barst van de smaak en bereidingswijzen die ons in België meteen in vervoering brengen. Ingrediënten als kombu, mirin en yuzu? Hepla, daar is de vakantiestemming al.Schrijfster Milou van der Will groeide dankzij haar Indische oma en opa op met de smaken van het Oosten. Publiekslievelingen tijdens haar jeugd waren ajam smoor, ajam opor, nasi goreng met garnaal, sateh kambing, rendang en sambal goreng telor: stuk voor stuk gerechten met kip, ander vlees, garnalen of ei. Een tijd geleden wisselde ze in haar eetpatroon van koers en sindsdien eet ze vegan. Omdat ze de smaken van haar jeugd niet kon missen, maakte ze er maar een missie van om plantaardige versies te maken van die klassieke gerechten. Die bundelde ze eerder al op haar blog thegreenchopstick.com en nu ook in het kraakvers kookboek 'Vegan East'.Dat werd een erg breed opgevat werk, met recepten die hun oorsprong vinden in heel Azië, van Indonesië tot Korea. De algemene deler? Alle gerechten barsten van de smaak en doen culinaire grenzen verleggen op een eenvoudige manier. 'Vegan East' is een mooie handleiding om enkele eerste stappen te zetten in de plantaardige keuken, maar ook doorgewinterde veganisten vinden er gegarandeerd nieuwe inspiratie om diervriendelijk lekkers op tafel te toveren.Voor dit stukje focussen we op recepten die je evengoed zou kunnen tegenkomen in Japan. We mogen je vier gerechten laten proeven, goed voor een zomers snel-klaar-etentje vol vingerlikken en slurpen:.