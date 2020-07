In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag gaan we naar het vakantieland bij uitstek.

Sacha de Boer, Babs Assink en Janine Smits leerden elkaar kennen op de redactie van de Nederlandse NOS. Smits nam het drietal nu en dan mee op sleeptouw naar haar eeuwenoude huis op het Franse platteland en daar leerden de vrouwen anders kijken naar kunst, eten en manieren van leven. Op de zolder van het huis deed Smits ook nog eens een interessante vondst: een kookboek uit 1873, La cuisinière de la campagne et de la ville, ou la nouvelle cuisine économique.

Ons Kookboek, maar dan in het Frans

Het kookboek is de Franse tegenhanger van ons Ons Kookboek, een culinair naslagwerk dat elk huishouden decennia lang smaak gegeven heeft. Net als Ons Kookboek is La cuisinière de la campagne et de la ville nog steeds een bron van inspiratie voor chefs van alle standen. Het indrukwekkende recept van een gevulde pauw met zijn blauw- en groenkleurige veren, pronkend op een tafel met tien gangen, deed de Boer, Assink en Smits besluiten dat ze die bijzondere tijd naar het heden wilden vertalen.

In Joie de Vivre geven ze tien hedendaagse topchefs vrij spel, met het Franse naslagwerk als vertrekpunt. Het resultaat is een bundeling recepten die een tikkeltje klassieker en uitdagender zijn dan de gemiddelde Dagelijkse Kost-bereiding, maar die wel stuk voor stuk erg veel kookplezier aan de grondslag leggen. Zo krijg je een mooie, hedendaagse manier om klassieke gerechten te leren kennen. Met andere woorden: Joie de Vivre werd een ode aan de Franse keuken, die ook vandaag nog steeds centraal staat in de gastronomische wereld.

We delen drie recepten om Frankrijk naar jou thuis te halen:

Joie de Vivre, Sacha de Boer, Babs Assink en Janine Smits (Terra, 29,99 euro) © .

.

Sacha de Boer, Babs Assink en Janine Smits leerden elkaar kennen op de redactie van de Nederlandse NOS. Smits nam het drietal nu en dan mee op sleeptouw naar haar eeuwenoude huis op het Franse platteland en daar leerden de vrouwen anders kijken naar kunst, eten en manieren van leven. Op de zolder van het huis deed Smits ook nog eens een interessante vondst: een kookboek uit 1873, La cuisinière de la campagne et de la ville, ou la nouvelle cuisine économique.Het kookboek is de Franse tegenhanger van ons Ons Kookboek, een culinair naslagwerk dat elk huishouden decennia lang smaak gegeven heeft. Net als Ons Kookboek is La cuisinière de la campagne et de la ville nog steeds een bron van inspiratie voor chefs van alle standen. Het indrukwekkende recept van een gevulde pauw met zijn blauw- en groenkleurige veren, pronkend op een tafel met tien gangen, deed de Boer, Assink en Smits besluiten dat ze die bijzondere tijd naar het heden wilden vertalen. In Joie de Vivre geven ze tien hedendaagse topchefs vrij spel, met het Franse naslagwerk als vertrekpunt. Het resultaat is een bundeling recepten die een tikkeltje klassieker en uitdagender zijn dan de gemiddelde Dagelijkse Kost-bereiding, maar die wel stuk voor stuk erg veel kookplezier aan de grondslag leggen. Zo krijg je een mooie, hedendaagse manier om klassieke gerechten te leren kennen. Met andere woorden: Joie de Vivre werd een ode aan de Franse keuken, die ook vandaag nog steeds centraal staat in de gastronomische wereld. We delen drie recepten om Frankrijk naar jou thuis te halen:.