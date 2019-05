Een aantal Nederlandse chefs zijn in de voetsporen gestapt van de Belgische groep chefs die 'waardeloze' bijvangst en minder bekende Noordzeevissen wil opwaarderen.

In 2011 stichtten chefs Filip Claeys (De Jonkman, Sint-Kruis) en Rudi Van Beylen (Hof ten Damme, Kallo) NorthSeaChefs, een alliantie van chefs die het doodzonde vinden dat maar een erg beperkt aantal vissoorten het haalt tot ons bord. Hun inspanningen om de visserij van onderuit te verduurzamen kenden betekenisvolle resultaten. Die zetten nu ook Nederlandse chefs aan om met een gelijkaardig initiatief te beginnen.

Het idee achter de groep: de druk op populaire visbestanden verlagen door opnieuw meer spreiding te brengen in de soorten vis die we hier eten. Momenteel worden bepaalde soorten door heel wat mensen immers als bijvangst gezien, een economisch en gastronomisch weinig waardevol product. En dat terwijl het vaak om heerlijke vis gaat, recht van bij ons. Om het eten van die minder populaire soorten aan te moedigen, gaan de NorthSeaChefs er al sinds 2011 mee aan de slag in hun keukens en promoten ze in hun restaurants.

Chefs als Sergio Herman en Syrco Bakker zijn al langer betrokken bij NorthSeaChefs. 'De Noordzee kent geen grenzen', aldus Herman. 'Ik ben geboren, getogen en opgegroeid aan de Noordzee. Ik sta dan ook volledig achter het idee dat die Noordzee meer biedt dan enkel tarbot, griet of zeetong. Ik werk dan ook graag met minder bekende en toch smaakvolle vissen. Het vraagt om opvoeding en bewustzijn om de waarde van bijvangst in te zien. Met de oprichting van NorthSeaChefs Nederland kunnen we nu een versnelling hoger schakelen.'

Onder meer Jonnie Boer (De Librije ***) en Jannis Brevet (Inter Scaldes ***) zullen nu zes keer per jaar een 'blue box' ontvangen, met daarin tien kilo onbekende Noordzeevis en de beschikbare wetenschappelijke informatie. Bedoeling is dan dat de chefs aan de slag gaan en hun ideeën en recepten delen met een ruimer publiek, om zo een bredere bekendheid van de soort in de hand te werken.