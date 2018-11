Culinair huisfotograaf Tony Le Duc stelt nieuw werk tentoon op expo Cokeryen in Antwerpen

Tony Le Duc (57) was ruim twintig jaar culinair huisfotograaf van Knack Weekend. Als oprichter van de uitgeverijen Homarus en Minestrone viel hij meermaals in de prijzen, onder meer bij de World Food Media Awards en de Gourmand World Cookbook Awards. Hij lanceerde onlangs het culinaire magazineconcept Magirus en toont tot 13 januari 2019 nieuw werk in de expo Cokeryen in het Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen.