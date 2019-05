Van een havermoutbar over een dumpling bar tot een aperitiefbar met disco. Een culinaire rondleiding, boven- en ondergronds.

STEAMY WINDOWS

Grafisch ontwerper Lisa De Brouwere en beeldend kunstenaar Manor Grünenwald werden tijdens hun verblijf in New York verslaafd aan dumplings. Sindsdien proeven ze overal waar ze komen van die lekkere in tarwe- en rijstdeeg verpakte Aziatische hapjes. Zo ontdekten de twee dat Gent een dumpling bar mist, dus openden Lisa en Manor hun eigen zaak.

...