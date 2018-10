Culinair festival Smaakmeesters start met smakelijk openingsweekend

Een hele maand lang kunnen Antwerpenaars en bezoekers culinaire ontdekkingen doen in de Scheldestad. Smaakmeesters is meer dan enkel goed eten in restaurants, ijssalons en tal van speciaalzaken, het biedt ook een andere blik op de stad. Zo kan je deelnemen aan culinaire wandelingen of kan je culinaire expo's bezoeken.

Tijdens het openingsweekend serveren alle 114 deelnemende zaken of 'Smaakmeesters' proevertjes en geven enkelen een kookworkshop op de Groenplaats. Daarbij kunnen bezoekers terecht op een kruidenmarkt of in het Smaakmuseum, waar vergeten groenten en eetbare bloemen centraal staan. Een Smaakverhalenmeester kruidt de dag bij met pittige culinaire verhalen en sappige weetjes en op de boerenmarkt KRAAKVERS kunnen kinderen meesmullen met het programma.

Drie centra van de smaak

De activiteiten van het openingsweekend zijn verspreid over drie stadsbuurten, maar bezoekers kunnen wel gebruik maken van gratis vervoer.

Het volledige programma van het culinaire festival, de proevertjes en de Smaakmeesterssuggesties van de deelnemers zijn te vinden op www.smaakmeesters.be.