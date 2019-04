Het ijssalon uit Sint-Niklaas dat tot ver daarbuiten bekend is, opent op Paasmaandag een derde vestiging. Binnenkort kan je ook van hun bolletjes genieten in Knokke.

Op paasmaandag 22 april opent Cremerie François, het bekende ijssalon uit Sint-Niklaas en naar eigen zeggen het oudste van België, een verkooppunt aan de kust. Het wordt de derde zaak, want eerder konden ook al Gentenaars kennis maken met de drievoudig winnaar van de Horeca-award 'Beste ijssalon van België'.

Behalve dan dat je er een hoorntje zal kunnen bestellen met de zeebries in je haren, verandert er weinig aan het concept. Ook in Knokke zal je ambachtelijk gedraaid roomijs vinden, gemaakt met in eigen huis gepasteuriseerde melk en volgens recept van founding father François uit 1928.