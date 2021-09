Het koffiemerk Costa Coffee doet vanaf vandaag zijn intrede in de Belgische markt, meer bepaald in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Costa Coffee werd opgericht door twee Italiaanse broers, Sergio en Bruno Costa. Wanneer ze in 1971 in Londen aankwamen, misten ze de Italiaanse koffie en wilden ze die graag introduceren op de Engelse markt.Vandaag viert het merk ondertussen zijn 50ste verjaardag, en is in 41 landen over de hele wereld beschikbaar, met België als nieuwste toevoeging.

Voor zijn komst in België introduceert het koffiemerk twee concepten. Enerzijds zal Costa Coffee voortaan bij horecazaken geserveerd worden. Daarnaast wordt ook Marlow voorgesteld: een koffieautomaat die werkt met versgemalen bonen en verse melk. Daarmee kunnen koffieliefhebbers kiezen uit zowel warme, koude als iced drankjes, van een klassieke Lungo koffie tot een verfrissende iced latte caramel. Tegen het eind van het jaar zal Costa Coffee in België beschikbaar zijn in meer dan 200 verkooppunten. Voor de lancering ligt de focus op vier grote Belgische steden: Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Costa Coffee werd opgericht door twee Italiaanse broers, Sergio en Bruno Costa. Wanneer ze in 1971 in Londen aankwamen, misten ze de Italiaanse koffie en wilden ze die graag introduceren op de Engelse markt.Vandaag viert het merk ondertussen zijn 50ste verjaardag, en is in 41 landen over de hele wereld beschikbaar, met België als nieuwste toevoeging.Voor zijn komst in België introduceert het koffiemerk twee concepten. Enerzijds zal Costa Coffee voortaan bij horecazaken geserveerd worden. Daarnaast wordt ook Marlow voorgesteld: een koffieautomaat die werkt met versgemalen bonen en verse melk. Daarmee kunnen koffieliefhebbers kiezen uit zowel warme, koude als iced drankjes, van een klassieke Lungo koffie tot een verfrissende iced latte caramel. Tegen het eind van het jaar zal Costa Coffee in België beschikbaar zijn in meer dan 200 verkooppunten. Voor de lancering ligt de focus op vier grote Belgische steden: Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.