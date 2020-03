Sinds de laatste week van februari stijgt de verkoop van lang houdbare producten en ontsmettende handgel in ons land significant.

De uitbraak van Covid-19 en bijhorende collectieve angst heeft met momenten wel wat weg een Amerikaanse rampenfilm. Het lijkt erop dat heel wat mensen in zo'n geval niets beters kunnen bedenken dan dat uitgestippeld scenario volgen. Dat blijkt toch uit cijfers van marktonderzoeker Nielsen. Ook in België bereiden heel wat mensen zich voor op de Apocalyps door noodproviand in te slaan.

Zo is de verkoop van lang houdbare producten als rijst, gedroogde aardappelproducten en pasta gestegen met respectievelijk 40, 32 en 28 procent. Ook bij blikvoeding, bereide maaltijden en toiletpapier was er een toename van meer dan 10 procent. Volgens Nielsen is de Belg niet aan het panikeren, maar neemt hij wel 'voorzorgsmaatregelen'.

Toch kan je dat laatste in vraag stellen. De ontsmettende handgels vliegen namelijk helemaal de deur uit: die verkoop steeg met maar liefst 500 procent. Verschillende winkels kwamen zelfs zonder voorraad te zitten. Spectaculair voor een product dat werkt tegen bacteriën, niet tegen virussen.

De uitbraak van Covid-19 en bijhorende collectieve angst heeft met momenten wel wat weg een Amerikaanse rampenfilm. Het lijkt erop dat heel wat mensen in zo'n geval niets beters kunnen bedenken dan dat uitgestippeld scenario volgen. Dat blijkt toch uit cijfers van marktonderzoeker Nielsen. Ook in België bereiden heel wat mensen zich voor op de Apocalyps door noodproviand in te slaan. Zo is de verkoop van lang houdbare producten als rijst, gedroogde aardappelproducten en pasta gestegen met respectievelijk 40, 32 en 28 procent. Ook bij blikvoeding, bereide maaltijden en toiletpapier was er een toename van meer dan 10 procent. Volgens Nielsen is de Belg niet aan het panikeren, maar neemt hij wel 'voorzorgsmaatregelen'.Toch kan je dat laatste in vraag stellen. De ontsmettende handgels vliegen namelijk helemaal de deur uit: die verkoop steeg met maar liefst 500 procent. Verschillende winkels kwamen zelfs zonder voorraad te zitten. Spectaculair voor een product dat werkt tegen bacteriën, niet tegen virussen.