Comeback van het fermenteren: het is duurzaam en voorkomt voedselverspilling

Wat heb je nodig om te fermenteren? 'Een pot, water, zout en groenten', zegt Steven Dessair, oprichter van de ecovriendelijke vereniging Eatmosphère. 'Een derde van het voedsel, dat meestal nog steeds perfect vers is, wordt weggegooid, terwijl tien tot vrijftien procent van de Belgische bevolking honger heeft. Dit probleem moet worden opgelost'. Hij voegt eraan toe dat er ook duidelijk voordelen voor de natuur zijn.

Vóór de uitvinding van de koelkast in de jaren vijftig was gisting in potten een manier om het hele jaar door voedsel te bewaren. Volgens de fans van zijn methode zijn er ook duidelijke voordelen voor de gezondheid. 'Het is in het bijzonder goed voor de spijsvertering in verband met de aanwezigheid van vezels en pro-biotica', verduidelijkt Maxime Willems, hoofd van de workshops 'Funky fermenting' bij Eatmosphère.

Van onschatbare waarde voor het lichaam

De voordelen liggen voor de hand en zijn van onschatbare waarde voor het lichaam, vooral wanneer het gistingssap wordt gebruikt. Wanneer je het geregeld consumeert, krijg je een enorme energieboost' meent Sang-Hoon Degeimbre, chefkok van het tweesterrenrestaurant 'The Air of Time'.

De voedingsmiddelen in een zoute omgeving (ongeveer drie procent) onderdompelen, bevordert de groei van goede bacteriën door lactose vergisting. De bacterie verandert de suiker in melkzuur en koolstofdioxide, waardoor het milieu zuur wordt en de groenten minstens een jaar lang behouden blijven.

Het proces duurt minimaal tien dagen tot drie weken, of zelfs een maand, en is van toepassing op alle groenten, maar ook op zaden, vissen ... 'Er is geen grens behalve de verbeelding.'