Colruyt geeft gezinnen die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen, tijdelijk drie procent korting in zijn voedingswinkels. Dat heeft de groep donderdag aangekondigd.

Colruyt vraagt geen bewijs, maar wie inschrijft verklaart 'in eer en geweten' effectief een gezin op te vangen. 'We vertrekken vanuit het vertrouwen in de klanten', zegt woordvoerster Hanne Poppe.

De gastgezinnen krijgen de korting via een registratie gelinkt aan hun Xtra-klantenkaart. De actie loopt al zeker tot eind juni en geldt bij Colruyt, Collect&Go, Okay, Bio-Planet en Spar Colruyt Group. Registreren kan via mijnextra.be/gastgezin.

Colruyt zegt vorige week ook al levensmiddelen en medicijnen te hebben geleverd. De groep sloot aan bij een hulpkonvooi van ABInBev om de goederen bij de vluchtelingen in de grensgebieden van Oekraïne en Polen te krijgen.

