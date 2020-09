Warenhuisketen Colruyt levert sinds kort kant-en-klare maaltijden aan huis in negen Brusselse gemeenten. Het gaat om een 'kleinschalig testproject', zo benadrukt de groep, die een bericht op de vakwebsite RetailDetail bevestigt.

'Het gaat om een nieuw, nog zeer kleinschalig foodconcept dat ontwikkeld werd door een klein intern team en dat we uittesten onder de naam 'Rose Mary'', zegt Colruyt-woordvoerster Silja Decock.

Het concept kreeg vorm tijdens de coronacrisis. Omdat de workshops van Colruyt toen niet konden doorgaan, werd een van de keukens - in Ukkel - opengesteld voor echte koks. Zij bereiden er 'verse, kwalitatieve, lekkere en wat specialere maaltijden', die thuis alleen nog opgewarmd moeten worden. 'Volgens ons is dit nieuwe concept, deze convenience cuisine, een antwoord op de vraag van de consument naar 'snelle, verse, gezonde maaltijden', weg van fastfood', klinkt het nog bij Colruyt.

In de kinderschoenen

De woordvoerster benadrukt dat het project nog in de beginfase zit en dat er nog bijschaafwerk nodig is. Tegen eind september hoopt de warenhuisketen dat het testproject al 'iets steviger in de schoenen staat'.

De maaltijdbezorging is voorlopig beperkt tot de gemeenten Ukkel, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. Voor uitbreidingsplannen is het nog te vroeg, maar 'we dromen ervan om onze geurende gerechten in de toekomst bij iedereen binnen te brengen', klinkt het toch al op de website chefrosemary.be.

'Het gaat om een nieuw, nog zeer kleinschalig foodconcept dat ontwikkeld werd door een klein intern team en dat we uittesten onder de naam 'Rose Mary'', zegt Colruyt-woordvoerster Silja Decock. Het concept kreeg vorm tijdens de coronacrisis. Omdat de workshops van Colruyt toen niet konden doorgaan, werd een van de keukens - in Ukkel - opengesteld voor echte koks. Zij bereiden er 'verse, kwalitatieve, lekkere en wat specialere maaltijden', die thuis alleen nog opgewarmd moeten worden. 'Volgens ons is dit nieuwe concept, deze convenience cuisine, een antwoord op de vraag van de consument naar 'snelle, verse, gezonde maaltijden', weg van fastfood', klinkt het nog bij Colruyt. De woordvoerster benadrukt dat het project nog in de beginfase zit en dat er nog bijschaafwerk nodig is. Tegen eind september hoopt de warenhuisketen dat het testproject al 'iets steviger in de schoenen staat'. De maaltijdbezorging is voorlopig beperkt tot de gemeenten Ukkel, Vorst, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. Voor uitbreidingsplannen is het nog te vroeg, maar 'we dromen ervan om onze geurende gerechten in de toekomst bij iedereen binnen te brengen', klinkt het toch al op de website chefrosemary.be.