Colruyt bant plastic zakjes op versafdeling

Vanaf oktober zullen er in winkels van de Colruyt Group geen plastic zakjes voor eenmalig gebruik te vinden zijn. Wie dan nog groenten en fruit wil kopen, krijgt een duurzaam alternatief aangeboden.

Alle winkelformules van Colruyt Group stoppen met het aanbieden van plastic zakjes in de groente- en fruitafdeling. In plaats daarvan vinden klanten er vanaf oktober 2019 doorzichtige zakjes die meer dan honderd keer gewassen en opnieuw gebruikt kunnen worden.

De groep countert meteen het belangrijkste argument van mensen die tot nu gebruik maakten van plastic zakjes door in te spelen op gebruiksgemak. Zo licht verkoopsdirecteur Christophe Dehandschutter toe: 'We blijven sterk geloven in de verkoop van onverpakte groenten en fruit. De keuzemogelijkheid en het gemak voor de klant staan hierbij centraal. We zijn daarom blij een zo duurzaam mogelijke oplossing te kunnen voorstellen, die ook rekening houdt met het gebruiksgemak voor de klant. Met de medewerking van al onze klanten zal het nieuwe zakje ons toelaten jaarlijks ongeveer 150 miljoen plastic zakjes te vermijden.'

Pilootwinkels

Op 19 juni beginnen vijftig pilootwinkels al met het project, zodat eventuele opmerkingen van klanten en winkelmedewerkers nog kunnen aangepakt worden voordat het plan op nationaal vlak wordt uitgevoerd. In oktober zal er nergens nog een plastic zakje te vinden zijn. Klanten zullen bij hun eerste aankoop vijf gratis zakjes aangeboden krijgen, daarna zijn ze in elke winkel te koop voor 55 cent per stuk.