Coca-cola gaat in de komende maanden in Hongarije een van zijn drankjes in papieren flessen aanbieden aan 2.000 consumenten. Dat kondigt de frisdrankgigant zelf aan. De papieren flessen hebben binnenin wel nog een laagje recycleerbaar plastic, en ook de dop is van plastic.

Coca-cola ontwikkelde het eerste prototype van de papieren fles via een samenwerking van zijn Brusselse onderzoeks- en ontwikkelingscentrum met het Deense verpakkingsbedrijf Paboco. Het uiteindelijke doel is een fles te maken die volledig als papier kan worden gerecycleerd. Dat is nu, door het plastic laagje, nog niet mogelijk.

De huidige fles is ook geschikt voor bruisende dranken. 'Deze test is een belangrijke stap waarmee we kunnen beoordelen hoe de papieren fles het in de praktijk doet en hoe de consument erop reageert', zegt Stijn Franssen, R&D Packaging Innovation Manager bij Coca-Cola Europe.

Voornemens

Coca-cola wil in West-Europa tegen 2025 al zijn verpakkingen inzamelen zodat er geen meer als zwerfvuil eindigen. Verder wil het bedrijf al zijn verpakkingen volledig recycleerbaar maken en moeten alle plastic verpakkingen minstens 50 procent gerecycleerd materiaal bevatten tegen 2023. In België zou die laatste drempel al overschreden zijn, met gemiddeld 62 procent gerecycleerd materiaal.

De multinational weet dus wat doen de komende jaren. Dat was nodig, want het bedrijf staat al enkele jaren te boek als grootste plasticvervuiler ter wereld.

