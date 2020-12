Elke week geeft Knack Weekend tips om thuis bezig te blijven. Zin in een coronaproject, maar je weet niet wat? Redacteur Eva Kestemont tipt drie inspirerende boeken voor doeners.

1. Zelf pasta maken

Granny knows best, en al helemaal als het een oer-Italiaanse nonna is. Vicky Bennison bezoekt al vijf jaar Italiaanse vrouwen die alles weten over pasta maken. Nu verzamelde ze alles wat ze leerde van haar Pasta Grannies (zoek hen zeker ook eens op YouTube op) in een prachtig boek vol tips en recepten. Goed voor een leven lang keukenplezier.

Pasta Grannies, Vicky Bennison, Karakter Uitgevers, 255 p., 27,99 euro.

© GF

2. Schering en inslag

Nog een kaal plekje aan een muur? Dat kun je opfleuren met een handgemaakt weefwerk. Weven is iets wat iedereen kan en staat garant voor een les in mindfulness. Dankzij de goed gedocumenteerde stap-voor-stapinstructies en de vele foto's in dit boek loop je al snel rond met je unieke geweven armband of een tas met vallende bloemblaadjes.

Weven op een handweefraam, Mary Maddocks, Manteau, 159 p., 22,50 euro.

© GF

3. (Later) genieten van groen

Als we iets echt naar waarde hebben leren schatten afgelopen lockdowns, dan was het wel een groene omgeving. Met dit boek - laat je niet misleiden door de titel: starten met een luie tuin vraagt wel degelijk wat werk en handen in de aarde - creëer je bij je huis in tien stappen een plek waarin de natuur (beter) kan floreren.

Duurzaam handboek voor de luie tuinier, Loethe Olthuis, Het Spectrum, 222 p., 24,99 euro.

© GF

Granny knows best, en al helemaal als het een oer-Italiaanse nonna is. Vicky Bennison bezoekt al vijf jaar Italiaanse vrouwen die alles weten over pasta maken. Nu verzamelde ze alles wat ze leerde van haar Pasta Grannies (zoek hen zeker ook eens op YouTube op) in een prachtig boek vol tips en recepten. Goed voor een leven lang keukenplezier. Pasta Grannies, Vicky Bennison, Karakter Uitgevers, 255 p., 27,99 euro. Nog een kaal plekje aan een muur? Dat kun je opfleuren met een handgemaakt weefwerk. Weven is iets wat iedereen kan en staat garant voor een les in mindfulness. Dankzij de goed gedocumenteerde stap-voor-stapinstructies en de vele foto's in dit boek loop je al snel rond met je unieke geweven armband of een tas met vallende bloemblaadjes. Weven op een handweefraam, Mary Maddocks, Manteau, 159 p., 22,50 euro. Als we iets echt naar waarde hebben leren schatten afgelopen lockdowns, dan was het wel een groene omgeving. Met dit boek - laat je niet misleiden door de titel: starten met een luie tuin vraagt wel degelijk wat werk en handen in de aarde - creëer je bij je huis in tien stappen een plek waarin de natuur (beter) kan floreren. Duurzaam handboek voor de luie tuinier, Loethe Olthuis, Het Spectrum, 222 p., 24,99 euro.