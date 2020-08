Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: William Wouters, topsommelier en wijnmaker. 'Op vakantie omarm ik het onverwachte.'

Het lijkt wel alsof bon vivant William Wouters al meerdere levens heeft geleid. Van 'beste sommelier van België' tot chef-kok van de Rode Duivels. Vandaag is hij voltijds wijnmaker in Portugal waar hij het wijnlabel 'Filipa Pato' samen met zijn vrouw runt. Hun karakteristieke 'Nossa'-wijn kon al menig sommeliersharten bekoren. Het behaalde een monsterscore van 96+, het hoogste ooit voor een Portugese wijn.

Welke zomer was de beste van je leven?

WOUTERS: 'Tijdens een reis naar Brazilië in 2006 is de vonk tussen mijn vrouw en mij overgeslagen. We kenden elkaar al via gemeenschappelijke vrienden in het wijnmilieu. Zij was toen veel aan het reizen voor haar wijnverkoop. Dat kan eenzaam zijn, dus vroeg ze of ik niet mee wilde gaan. Zoiets hoefde ze me geen tweede keer vragen. Van het een kwam het ander en ondertussen zijn we veertien jaar getrouwd en hebben we twee zonen.'

Reis graag alleen of liever in groep?

'Groepsreizen spreken me niet echt aan. Dat is veel wachten en op voorhand plannen. Ik hou meer van het onverwachte. Door spontane beslissingen te nemen, raak je in nieuwe situaties verzeild. Zo leer je meer in het moment leven en jezelf uitdagen. Op mijn eerste reis alleen was ik vijf jaar. Mijn ouders stuurden me op bezoek bij een tante in Spanje. Alleen het vliegtuig en de bus nemen was al heel een avontuur. Het drong toen tot me door dat veel talen spreken deuren opent. Ondertussen spreek ik er zes.'

Is er een plek waar je vaak naar teruggaat?

'Een van mijn beste vrienden is een Siciliaanse wijnboer. Ik ontmoette hem op doorreis in Italië. Het klikte direct. Ik ging een tijd lang regelmatig bij hem op bezoek. Nu we kinderen hebben, gaat dat minder vaak. Veel van mijn vrienden wonen in verschillende werelddelen en hebben een verschillende achtergrond, maar allemaal delen we een passie voor gastronomie. Tafelen is eigenlijk een cultuur op zich. Het is een hele sociale wereld die veel verschillende mensen samenbrengt.'

Op hotel, iets huren of kamperen?

'Op mijn 55ste ga ik niet meer in een tent liggen, maar luxe is niet het belangrijkste. Ik kan genieten van een vijfsterrenhotel, maar even goed van een gezellige B&B.'

Heb je een favoriete ijsjessmaak?

'Als Belg blijf ik fan van pure chocolade en pistache. Maar wanneer ik thuis zelf ijs maak, experimenteer ik graag. Honing, lavendel, rozemarijn en basilicum zijn onverwachte ijsjessmaken die zeker het proberen waard zijn. '

Als je nu zou mogen vertrekken naar een wijnbestemming, welke zou je kiezen?

'De Champagnestreek in Frankrijk. Niet bepaald voor de wijn, maar wel omdat het een inspirerende streek is. Daarbij is champagne een enorm energieke drank. Als je op een feestje om vier uur 's morgens een fles opentrekt, ben je de volgende twee uur weer zoet. Een beetje zoals Redbull, dus (lacht).'

'Wijn moet karakter hebben. Hoe commercieel ze zijn komt op de tweede plaats'

Favoriete zomerse wijn?

'Bij een zomerwijn, denk ik meteen aan rosé. Hier in Portugal maken we heerlijke rosé bubbels met de druivensoort van de streek. Een goede rosé heeft voor mij het karakter van een rode wijn, zonder rode wijn te zijn. Het liefste droog en een beetje gekruid zonder veel kleur. Wijn moet vooral karakter hebben. Hoeveel werk eraan is of hoe commercieel ze zijn komt op de tweede plaats.'

Hoe maak je wijn met karakter?

'Goede wijn maken heeft met veel dingen te maken. Het is een erg complex proces. Je kan het vergelijken met een symfonisch orkest, waarbij elke muzikant zijn bijdrage heeft in de totale harmonie. Als een muzikant niet in topvorm is, hoor je dat meteen. Hetzelfde geldt voor wijnmakers. Van de druif tot in de fles, elke stap telt. Je moet wel gepassioneerd zijn.'

'Wijn is een goede moderator. Het brengt mensen samen'

Een reisverhaal dat je voor altijd zal bijblijven?

'In 2014 werkte ik als chef-kok voor de Rode Duivels tijdens het WK in Brazilië. Ik toonde mijn recepten aan de plaatselijke koks, maar ze begrepen er niet veel van. Blijkbaar hadden ze niet leren lezen, maar wilden dat uit trots niet toegeven. Omdat ik Portugees sprak, vroegen ze zich af waar ik vandaan kwam in Portugal. Toen ik zei dat ik Belg was, luidde het antwoord: 'Waar is dat in Portugal?' Dat gebrek aan basiskennis raakte me. Die mensen hebben gewoon niet dezelfde kansen gehad.'

'Deze winter zijn we naar Cyprus, Libanon en Israël geweest. We hadden wijn meegenomen uit de drie landen. De Libanees en Israëliet wilden om politieke redenen niet van elkaars wijn proeven. Dat raakte me want wijn is net een goede moderator. Het hoort mensen net rond de tafel te brengen. Kritiek uiten kan iedereen, maar een constructief gesprek is wat anders. Ik denk soms dat politici tijdens onderhandelingen meer wijn zouden moeten drinken.'

Wat is de meest overschatte en onderschatte reisbestemming?

'Ik reis niet meer terug naar het Dominicaanse Republiek. Het eiland is spijtig genoeg omgevormd tot een melkkoe voor toerisme, vind ik. Portugal, daarentegen, wordt enorm onderschat. Behalve de toeristische trekpleisters, heeft land het zijn authenticiteit bewaard. Zeker in het binnenland, daar staat de tijd stil sinds de jaren 50. De Portugezen hebben trouwens bijzonder veel respect voor hun geschiedenis. Historische sites zijn zelfs in de kleine dorpen magnifiek bewaard. Heerlijk om hier met de scooter op ontdekking te gaan.'

Ben je een levensgenieter?

'Ja, ik ben zeker een bon vivant. Ik werk hard, maar ik probeer altijd een evenwicht tussen werk en plezier. Als ik de ene dag 16 uur lang werk, zal ik de volgende dag uitrusten en genieten van een goed glas wijn of een frietje.'

Adresjes in de Scheldestad waar je graag binnenspringt?

'Pazzo natuurlijk (lacht) (Wouters' vroegere zaak, SD). Tannin in de Volksstraat is ook een goed adres. Er hangt er heel open, gemoedelijke sfeer en ze bieden kwaliteitswijnen aan een degelijke prijs. Je treft er ook mensen van alle leeftijden. Super leuk. Bij Ciro's! op de Amerikalei kennen ze hun klassiekers dan weer goed. Eigenlijk zijn er teveel goede zaken om op te sommen. Antwerpen heeft een erg bruisende horeca-scène. Vandaar dat ze wordt gezien als testmarkt voor bepaalde concepten. Er is plaats voor creativiteit en nieuwigheden, maar het moet in orde zijn. Het voelde dan ook als een kleine overwinning toen het vorig jaar boven Bordeaux tot wijnstad verkozen werd. Als Belgen zijn we veel te bescheiden over de kwaliteit die we te bieden hebben.'

Als afsluiter nog een grappige reisanekdote?

'Mijn 50ste verjaardag vierde ik België, tijdens een voetbalmatch van den Beerschot. Ik voetbalde daar als kind en heb er goede jeugdvrienden aan overgehouden. Ik schrok me een bult toen op de 50ste minuut van de match plots iedereen 'Happy Birthday' begon te zingen met een spandoek 'Proficiat William'. Fantastisch hoe dat ze dat georganiseerd hadden. Na de match hebben we er op café nog erg om gelachen.'

De wijnen van William Wouters en Filipa Pato zijn verkrijgbaar via The Portugal Collection.

