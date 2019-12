De chocopasta voor baby's vanaf acht maanden van De Kleine Keuken heeft het Gouden Windei gewonnen. Dat is een 'prijs' van voedselwaakhond foodwatch, voor het meest misleidende product in de winkelschappen.

Van de meer dan tienduizend mensen die deelnamen aan de publieksverkiezing voor het Gouden Windei 2019 klikte 23 procent chocopasta voor baby's aan. Het vrolijke etiket prijst het broodbeleg als 'goed en natuurlijk voor je kleine', maar daar gaat foodwatch niet mee akkoord: 'Baby's van de (moeder)melk meteen aan de chocopasta zetten, is geen goed idee. Het product met bij elkaar 69 procent suiker en vet wordt juist afgeraden om aan baby's te geven, onder andere door het Voedingscentrum. Vooral de claim 'vanaf acht maanden' is storend.'

Eerste duizend dagen cruciaal

De producent van de bewuste chocopasta De Kleine Keuken beet nog tijdens de verkiezing van zich af, door te zeggen dat hun chocopasta niet zomaar chocopasta is, maar wel aangepast aan de behoeften van kleintjes. De argumenten bereikten het stempubliek echter niet. Dat geeft met een stem tegen zoet broodbeleg voor baby's aan dat het erg streng is voor de voeding van onze kinderen. Chocopasta is immers lang niet het enige bedenkelijke product dat speciaal voor hen op de markt gebracht wordt. Denk aan koekjes, snacks en zoete drankjes.

Wat je je baby leert in de eerste duizend dagen, zo eet je kind op achtjarige leeftijd nog steeds

'Dergelijke producten,' zo zegt foodwatch, 'verstoren dit een gezonde smaakontwikkeling van baby's. Baby's horen juist in deze levensfase aan groente, fruit en andere gezond eten te wennen, zodat ze er op latere leeftijd van houden. Door koekjes, snacks of zoet broodbeleg te geven, waar baby's snel een voorkeur voor hebben, verstoor je het gewenproces aan fruit en met name groente.' Hoogleraar Jaap Seidell ziet vaak dat baby's al veel te veel zoete drankjes krijgen en geen groenten. 'Wat je je baby leert in de eerste duizend dagen, zo eet je kind op achtjarige leeftijd nog steeds.' Volgens hem is er te weinig voorlichting voor ouders hierover, en daar helpt de voedingsmiddelenindustrie niet bij.

Seizoensgroente uit Peru

Verder in de verkiezing werden ook de 'seizoensgroente' van Albert Heijn vermeld, ofwel asperges uit Peru en boontjes uit Egypte. Het zag er lange tijd naar uit dat de winkelketen de prijs van 2019 (opnieuw) zou winnen, maar de eerste plaats kon tijdens de verkiezing worden afgewend door de belofte dat ze zal stoppen met het aanprijzen van groente uit andere werelddelen als seizoensgroente. Op de derde plaats staat de Albert Heijn geitenkaasspread, die vooral koeienkaas bevat, 'groen' water in blik werd vierde en Lipton Matcha zonder matcha eindigde vijfde.