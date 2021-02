Met haar merk Eugène Chocolatier geeft Eugénie Gillot een totaal nieuwe invulling aan het begrip smeerpasta. Ze gebruikt hem in haar hartverwarmende valentijnsmenu.

Het verhaal van Eugénie Gillot (33) begint in 2005. In dat jaar vertrekt ze in haar eentje naar Ecuador. Ze heeft haar middelbare school afgerond en is vastbesloten Spaans te leren. Eugénie verblijft in Guayaquil, een miljoenenstad die bekendstaat als 'de parel van de Stille Oceaan.' Guayaquil is de grootste haven van Ecuador en een belangrijke internationale handelsmetropool. Eugénie, al sinds haar kinderjaren een zoetekauw, ziet meteen een buitenkans om zich te verdiepen in een product dat ze voordien alleen kende in zijn getransformeerde vorm: chocolade.

...

Het verhaal van Eugénie Gillot (33) begint in 2005. In dat jaar vertrekt ze in haar eentje naar Ecuador. Ze heeft haar middelbare school afgerond en is vastbesloten Spaans te leren. Eugénie verblijft in Guayaquil, een miljoenenstad die bekendstaat als 'de parel van de Stille Oceaan.' Guayaquil is de grootste haven van Ecuador en een belangrijke internationale handelsmetropool. Eugénie, al sinds haar kinderjaren een zoetekauw, ziet meteen een buitenkans om zich te verdiepen in een product dat ze voordien alleen kende in zijn getransformeerde vorm: chocolade. Ze heeft haar roeping gevonden en droomt ervan een echte chocolademaker te worden. Maar terug in België moet ze nog wel haar ouders overtuigen. Die vinden het geen slecht plan, maar stellen wel één voorwaarde: ze willen dat ze tegelijk ook een 'serieuze' opleiding volgt. Eugénie Gillot besluit niet één maar twee studies aan te vatten: een hogere handelsopleiding én een cursus chocolade maken bij Ceria. Dankzij een Erasmusbeurs krijgt ze de kans terug te keren naar het land dat haar zo inspireert. Dit keer is de bestemming Cuenca, de derde grootste stad van het land. Ze gaat op een cacaoplantage werken en ontdekt meteen de schoonheid van de heerlijk geurende cacaobomen en de magische, veelkleurige bonen. 'Ik ondervond aan den lijve hoe zwaar het werk is, maar dat maakte het verhaal van de cacao nog boeiender', vertelt Eugénie, die zich nog goed haar vermoeidheid herinnert nadat ze onder een verzengende zon de bomen had moeten snoeien. Maar deze unieke ervaring kan haar alleen maar sterken in haar verlangen. Nog herhaaldelijk keert de 'chocoladevrouw' terug naar Ecuador en Venezuela. In België werkt ze ondertussen gestaag verder aan de ontwikkeling van haar project. Ze gaat in de leer bij de Brusselse chocolatier Laurent Gerbaud, een specialist in originele combinaties (zoals zijn combinatie van pure chocolade van 70% cacao uit Madagaskar en Ecuador met berberis, een soort rode zuurbes). 'Laurent Gerbaud was mijn mentor, bij hem heb ik veel geleerd. Ik besefte ook al snel dat ik me moest onderscheiden, dat het geen zin had om het zoveelste pralines- assortiment te maken. Ik moest een originele niche creëren. Kijkend naar mijn eigen ervaringen ontdekte ik dat er geen enkele smeerpasta op de markt was die aan mijn verlangens beantwoordde, qua smaak noch ingrediënten', verduidelijkt Eugénie. Zo ontstaat al vrij snel haar eigen merk Eugène Chocolatier, te beginnen bij een recept voor hazelnootchoco dat vrij ongebruikelijk was. Terwijl de choco van het bekendste merk 13% noten bevat, gaat Eugénie resoluut voor 62%, met een pittige mix van hazelnoten, walnoten en cashewnoten. Langzaam maar zeker wordt het gamma uitgebreid: Pure Praliné, Karamel Gezouten Boter, Karamel Choco, Karamel Luikse Stroop, Karamel Citroen-Gember, en zelfs gelei met Cantillon-bieren (geuze, kriek, rosé Gambrinus). Haar smakenpalet? 'Ik hou van pure smaken, ik wil dat de aandachtige proever de verschillende ingrediënten in de mond kan herkennen, dat hij kan proeven wat er op het etiket staat', zegt Eugénie. Eugénie is niet ongevoelig voor het probleem van de alomtegenwoordige suiker in onze voeding en kiest voor kokosbloesemnectar, met een lage glycemische index. Tegelijk opteert ze ervoor geen plantaardige oliën te gebruiken, omdat die volgens haar niet thuishoren in een smeerpasta. Ze kiest ook voor een biologische certificering. Omdat ze nog aan het begin staat van een avontuur, oefent ze naast Eugène Chocolatier voorlopig nog een ander beroep uit. Belangrijk is ook haar keuze voor de korte keten. 'De room, de boter en de Luikse stroop komen van lokale producenten. En voor de noten zal dat binnenkort ook grotendeels zo zijn.' Onlangs heeft ze de krachten gebundeld met Marie Mahieu (32), die verantwoordelijk is voor het commerciële luik. Eugénie bekent dat ze zich vooral in haar nopjes voelt in haar atelier. Vanuit die veilige plek, ver van alle drukte, stuurt ze ons haar van passie doordrenkte creatie: een hartig-zoet menu voor een Valentijn zonder weerga.