Liefde gaat door de maag, dat weet zelfs een minnaar van het zevende knoopsgat. Het Chocoladesalon verwelkomt je dan ook graag van 14 tot 16 februari in onze hoofdstad.

Van 14 tot 16 februari staat Tour & Taxis weer helemaal in teken van chocolade. Van live demonstraties door allerlei chefs, workshops en lezingen tot simpelweg ook heel veel proeven: wie chocolade in al zijn facetten wil (her)ontdekken, kan alvast een kruisje zetten in zijn agenda.

Het salon laat zich vooral opvallen door de bijzondere modeshow elke dag om 17u. Verschillende Belgische chocolatiers sloegen de handen in elkaar met ontwerpers, waardoor ook op de catwalk chocolade centraal staat. Dat jaarlijks spektakel krijgt in de strijd om meest populaire attractie deze editie wel stevige concurrentie van een virtueel bezoek aan een cacaoplantage.

Meer informatie en tickets vind je op de website van het Chocoladesalon.

